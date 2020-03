Un regard dans les coulisses de ce film par excellence de la Saint-Patrick

Ce jour de la Saint-Patrick ne ressemble à aucun autre parmi nous, sans défilés, sans bière verte et sans festivités d’aucune sorte en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui affecte le monde en ce moment.

De gauche à droite, les acteurs John Wayne (1907-1979) comme Sean Thornton, Victor McLaglen (1886-1959) comme Squire ‘Red’ Will Danaher et Maureen O’Hara (1920-2015) comme Mary Kate Danaher dans une publicité toujours pour le film ‘The Quiet Man’, 1952 | Collection Silver Screen / .

Bien qu’il semble qu’il y ait très peu de choses que nous puissions contrôler en ce moment, une chose que nous pouvons décider est ce que nous voulons regarder.

En cette Saint-Patrick, il est temps de regarder The Quiet Man, avec John Wayne et Maureen O’Hara.

Voici un aperçu des coulisses de ce film ultime d’Irlande.

Le réalisateur John Ford avait apparemment des sentiments pour la star du film

Le réalisateur du film, John Ford (de son vrai nom, John Martin Feeney), n’était pas connu pour être un genre doux. Blustery et même abusif, Ford pourrait parfois faire pleurer l’équipage et le talent avec lesquels il a travaillé en raison de sa rugosité et de son traitement humiliant.

Une scène de «The Quiet Man» | Collection Silver Screen / .

Il est apparu récemment que, tout en réprimandant la principale dame de The Quiet Man, Maureen O’Hara, qui jouait Mary Kate Danaher, Ford aimait en réalité l’actrice née en Irlande. Le réalisateur, près de trente ans de plus qu’O’Hara, était fier de son héritage irlandais et la considérait comme la femme parfaite parce qu’elle était tout à fait irlandaise, de sa brogue profonde à ses cheveux roux.

Les deux ont travaillé ensemble sur cinq films et O’Hara savait que The Quiet Man était la lettre d’amour de Ford pour elle.

O’Hara, décédé en 2015 à l’âge de 95 ans, a déclaré au New York Times en 2004 à propos de John «Duke» Wayne et Ford: «Nous ressemblons à un vrai couple, Duke et moi, n’est-ce pas? John Ford nous a donné la confiance de faire de notre mieux. Mais il vivait son fantasme de vie à travers Duke et moi. Il était Sean [Wayne’s character] et j’étais sa femme idéale. “

L’actrice américaine Maureen O’Hara et le réalisateur John Ford | Archives Hulton / .

L’actrice a publié son autobiographie, ‘Tis Herself, en 2004 et a ouvertement médité sur les sentiments de Ford pour elle.

«Pendant des années, je me suis demandé pourquoi John Ford avait commencé à me détester autant. Je ne pouvais pas comprendre ce qui le faisait dire et me faire tant de choses terribles. Je me rends compte maintenant qu’il ne me détestait pas du tout. Il m’aimait beaucoup et pensait même qu’il était amoureux de moi. »

“The Quiet Man” a remporté deux Oscars

Bien que le film n’ait pas gagné dans la catégorie du meilleur film, il a remporté un Oscar du meilleur réalisateur pour Ford (son quatrième Oscar en tant que réalisateur, un record invaincu à ce jour), et un autre pour ses directeurs de la photographie, Winton Hoch et Artie Stout, pour Meilleure photographie.

Une scène de «The Quiet Man» | Sunset Boulevard / Corbis via .

Ce dernier était compréhensible, car autant que Wayne et O’Hara ont rempli le film de pouvoir de star, la star ultime et vraie était le magnifique paysage irlandais.

Il est clair que beaucoup prévoient de faire cette Saint-Patrick

Beaucoup sur Twitter profitent du fait de devoir rester à l’intérieur. S’ils ne peuvent pas se rendre au défilé, la meilleure chose à faire est de regarder un bon film irlandais.

Un tweet a dit: «The Quiet Man – Wikipedia En haut de la matinée tout le monde! Mettez votre vert et regardez ce film classique de la Saint-Patrick! Libérez-vous de Covid-19 »

“J’ai préparé mon pack de 6 Guinness pour ma propre fête privée de la Saint-Patrick”, a déclaré un autre. «Juste moi, la Guinness et les films. Je prévois The Quiet Man avec John Wayne et Maureen O’Hara. “

“Aujourd’hui, Upper! Une bonne nouvelle pour commencer votre journée: c’est la Saint-Patrick, bien que certainement différente de celle que nous avons vue auparavant. Puisque nous sommes tous enfermés à la maison, offrez-vous le meilleur film irlandais jamais réalisé, John Wayne dans «The Quiet Man», a tweeté un autre fan du film.