Un restaurateur et mari de MasterChef tués dans le meurtre du New Jersey

Le mari et la femme propriétaires d’un restaurant du New Jersey ont été tués dans un suicide apparent.

Garima Kothari, ancienne finaliste de MasterChef India, et son mari Manmohan Mall ont tous deux été retrouvés morts dimanche matin.

Selon les procureurs du comté de Hudson, le corps de Kothari a été découvert dans l’immeuble de luxe du couple vers 7 h 15, après avoir subi un traumatisme au haut du corps.

Le corps de son mari de 37 ans a été retiré de la rivière Hudson environ une demi-heure plus tard, après que la police a répondu aux informations faisant état d’une possible tentative de suicide.

Kothari, originaire de Calcutta et formée à la célèbre école culinaire française Le Cordon Bleu, n’avait ouvert son restaurant “Indian soul food” en bord de mer à Nukkad en février; le 30 mars, il a dû fermer ses portes en raison de l’épidémie de coronavirus.

Mais le 16 avril, elle a rouvert pour la livraison et à emporter, annonçant quelques jours avant sa mort qu’elle donnerait également des repas au centre médical de Jersey City, demandant aux disciples de faire un don.

“J’apprécierais tellement le soutien de la communauté en ce moment!” elle a écrit sur Facebook six jours avant sa mort, selon News India Times.

“L’existence en silo n’est pas possible, donc je me sens obligé de rester ouvert et de soutenir mon personnel squelettique et de pouvoir payer certaines dépenses fixes (maintenant que les petits prêts alimentés par les biz ont été lapidés par les cabanes Ruths & Shake !!)”

“L’unité d’homicide du bureau du procureur enquête activement sur cette affaire avec l’aide du département de police de Jersey City”, a déclaré le bureau du procureur du comté de Hudson. “Bien qu’il semble à l’heure actuelle que ces décès soient le résultat d’un meurtre-suicide, la décision finale est toujours en attente des conclusions du bureau du médecin légiste régional.”

Kothari était auparavant un banquier d’investissement en Inde avant de changer de carrière pour devenir chef, se classant dans le top 15 de MasterChef India en 2010.

Après avoir obtenu son diplôme du Cordon Bleu à Paris, elle a finalement déménagé à New York et est devenue gestionnaire d’événements, organisant des événements pour des célébrités telles que la famille Clinton, Melinda Gates, Sarah Jessica Parker, Cher et Deepak Chopra.

Mall était diplômé de l’Inde Institute of Technology, qui est venu aux États-Unis pour poursuivre sa maîtrise en ingénierie financière à l’Université Columbia.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.