Un «sens de l’humour» a aidé Steph Curry à faire face à la pression d’avoir un père célèbre

Steph Curry a peut-être tout cela maintenant, mais il y avait un moment avant sa carrière NBA où il avait beaucoup de pression à cause de son père, Dell Curry. Steph s’en est emparé, maintenant face aux critiques et à la pression en riant.

Mais comment est-il arrivé là-bas, et pourquoi avoir un joueur de la NBA pour un père a-t-il été si difficile pour lui avant le décollage de sa carrière?

Aperçu de la carrière de Dell Curry

Avant que Steph ne fasse pleuvoir tous les soirs dans les arènes de la NBA, son père a eu son propre coup de saut assez méchant.

Avant d’entrer dans la ligue, il a eu une carrière universitaire prolifique en jouant pour les Virginia Tech Hokies, devenant probablement le meilleur joueur de l’histoire de l’école. L’Utah Jazz l’a repêché avec le quinzième choix au total au premier tour du repêchage de la NBA 1986. Avant sa carrière, Dell a joué 10 saisons en NBA. Voici les chiffres de carrière de Dell:

11,7 points par match 2,4 rebonds par match 1,8 passes décisives par match Tir 40,2% de la ligne des trois points Tir 84,3% de la ligne des lancers francs 16,0 Indice d’efficacité du joueur (PER) 41,5 Gagnez des parts

Il n’était pas une superstar par tous les temps, mais il s’est taillé une carrière respectable en tant que grand tireur et contributeur solide tout autour du banc. Il a reçu le plus grand honneur de sa carrière en remportant le sixième homme de l’année de la saison 1993-1994.

L’ascension de Steph Curry à la célébrité de la NBA

Actuellement, Steph est l’un des plus grands noms de la NBA, mais au lycée, il a à peine été recruté. À cause de la petite taille de Steph au lycée, les principaux entraîneurs des collèges l’ont transmis.

Même l’alma mater de Dell, Virginia Tech, ne lui offrirait qu’un rôle de non-bourse en guise de marche. Il a fini par jouer à l’école mid-major Davidson, où il les a menés sur une course profonde du tournoi NCAA avant de se diriger vers la NBA.

Avant qu’il n’atteigne les sommets qu’il a maintenant, Steph a dû faire face à une bataille difficile en raison de son célèbre père. C’est quelque chose qu’il affronte maintenant aux côtés de son frère, Seth, également pro de la NBA.

La pression que Dell Curry a exercée sur son fils Steph pour réussir

Interrogé sur Lonzo Ball et la situation similaire dans laquelle il s’est trouvé, Curry a dû rire. Il connaissait trop bien la pression d’avoir un père célèbre et d’être à la hauteur de ces attentes.

Quand il a joué au lycée, les fans adverses savaient que le père de Steph était un joueur de la NBA. Bien que Dell ne soit pas une star, le simple fait de se rendre à la ligue a suffi à mettre une cible sur le dos de Steph pour les fans adverses.

«Au début de ma deuxième et deuxième année au lycée, il y avait une petite pression supplémentaire à cause de qui était mon père… et j’avais l’impression que tout le monde critiquait chacun de mes mouvements sur le terrain, et je n’étais déjà pas recruté ou quoi que ce soit . Je jouais toujours pour être reconnu par les entraîneurs. J’ai donc eu une pression sur moi de toute façon. Chaque fois que vous ratez un tir, la foule devient folle, et seulement pour vos ratés et pour personne d’autre. “

Il a ajouté que presque toutes les écoles contre lesquelles il jouait l’ont chahuté sans relâche, tant au niveau préparatoire qu’au niveau collégial:

«Les sections du lycée m’encourageaient et me poursuivaient tout le match. Même au collège, le même type d’accord. Cela vous frotte un peu dans le mauvais sens. J’ai dû vivre ces expériences. »

La pression à laquelle Steph a dû faire face dans sa jeunesse n’a clairement fait que le durcir pour les foules difficiles de la NBA. Selon lui, il traite la critique avec un «sens de l’humour». À en juger par ses multiples titres NBA, il est juste de dire qu’il l’a bien géré.