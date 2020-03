Un supermarché de la Pennsylvanie déverse 35 000 $ de produits après qu’une femme tousse délibérément

Une épicerie de Pennsylvanie a dû jeter 35 000 $ de produits sur une “farce très tordue”.

Les propriétaires du supermarché de Gerrity ont affirmé qu’une femme est entrée dans le magasin mercredi et a toussé intentionnellement partout dans les produits frais, ainsi que dans les sections de boulangerie et de viande, dans ce qu’ils ont appelé “une journée très difficile”.

“Bien qu’il n’y ait aucun doute que cette femme le faisait comme une farce très tordue, nous ne prendrons aucun risque avec la santé et le bien-être de nos clients”, a écrit le copropriétaire Joe Fasula sur Facebook. “Nous n’avons pas eu d’autre choix que de jeter tous les produits avec lesquels elle est entrée en contact.”

Le personnel est intervenu le plus rapidement possible pour faire sortir la femme – “que la police sait être un problème chronique dans la communauté” – du magasin.

La police l’a placée en garde à vue et l’affaire a été transmise au bureau du procureur de district, qui a assuré aux propriétaires qu’ils “poursuivront agressivement de nombreuses accusations”, a déclaré Fasula.

Ils ont déclaré que plus de 35 000 $ de stocks devaient être mis en réserve – à un moment où de nombreux ménages ont du mal à faire l’épicerie pendant la fermeture du coronavirus.

«Je suis aussi absolument malade à l’estomac à cause de la perte de nourriture. S’il est toujours dommage de gaspiller de la nourriture, en ces temps où tant de gens s’inquiètent de la sécurité de nos approvisionnements alimentaires, c’est encore plus inquiétant». Fasula a déclaré, ajoutant qu’il n’était pas certain que l’assurance couvrirait les coûts.

Il a dit que le magasin ne croyait pas que la femme était vraiment infectée par COVID-19, mais qu’ils feraient tout son possible pour s’assurer qu’elle soit testée.

Pendant ce temps, 15 employés ont été enrôlés dans l’effort de nettoyage et de désinfection.

“Une chose est sûre, nous aurons l’affichage le plus propre et les produits les plus frais du nord-est de l’AP”, a-t-il écrit.

Cette semaine, le ministère de la Justice a déclaré que toute personne qui propagerait intentionnellement le nouveau coronavirus pourrait être accusée de terrorisme.

Dans une note de service, le sous-procureur général Jeffrey Rosen a déclaré que le virus “semble correspondre à la définition statutaire d’un” agent biologique “” et que “de tels actes pourraient potentiellement impliquer les lois nationales sur le terrorisme”.

“Les menaces ou les tentatives d’utilisation du COVID-19 comme arme contre les Américains ne seront pas tolérées”, a-t-il déclaré.

Jeudi, le nombre de cas de coronavirus en Amérique a grimpé au-delà de 75 000, tandis que le nombre de décès a dépassé 1 100.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Chaque étoile diagnostiquée avec un coronavirus ou auto-isolant