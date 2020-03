Una Healy se sépare de son petit ami

2020-03-07 01:30:05

Una Healy s’est séparée de David Breen, après être sortie avec lui pendant un an après sa séparation avec son ex-mari Ben Foden.

La chanteuse des Samedis a commencé à sortir avec David il y a plus d’un an après sa séparation de son ex-mari Ben Foden, mais il a maintenant été rapporté que le couple avait appelé le temps sur leur romance après avoir “ eu du mal à faire fonctionner les choses correctement ” en raison de leurs horaires différents.

Un initié a déclaré à la rubrique Bizarre du journal The Sun: “Una et David ont mis fin aux choses ces dernières semaines après des vacances à Zanzibar. C’était une décision mutuelle – ils ont réalisé qu’ils étaient à des stades très différents de leur vie et avaient du mal à faire fonctionner les choses correctement. .

“C’est une maman et finalement ils ont décidé qu’ils voulaient des choses différentes. Mais Una reste positive.

“Elle a supprimé les photos récentes d’eux ensemble de son compte Instagram et a hâte de tourner une nouvelle feuille.”

Una et David ont rendu public leur histoire d’amour en décembre 2018, cinq mois après avoir mis fin à son mariage de six ans avec Ben – avec qui elle a des enfants Aoife, sept ans, et Tadhg, cinq ans – en juillet 2018, après qu’il lui ait été infidèle.

La séparation survient après que Una a révélé l’année dernière qu’elle se sentait “chez elle” lorsqu’elle est avec David.

Elle a déclaré: “Nous ne vivons pas ensemble, mais nous vivons les uns des autres, nous nous voyons donc très régulièrement.

“Je voulais juste sortir de cette ville où je me trouvais alors il m’a présenté la ville dans laquelle je suis maintenant et c’est l’une des plus belles villes du Royaume-Uni. J’y suis vraiment heureux maintenant.”

“C’est adorable parce que nous sommes tous les deux ex-pats. Nous sommes tous les deux tellement irlandais! Nous nous réunissons un peu et je me sens juste chez moi quand je suis avec lui.”

Et la rupture intervient également moins d’un mois après que la nouvelle épouse de Ben, Jackie Belanoff Smith – qu’il a épousée en août de l’année dernière – ait révélé qu’elle attendait son premier enfant avec la star du rugby.

Une source a déclaré: “Ben et Jackie sont sur la lune. Ils sont tellement excités de devenir parents pour la première fois et ont hâte de commencer leur nouvelle vie en famille.”

Ben et Jackie, qui vivent actuellement en Amérique, retourneraient au Royaume-Uni pour élever leur total et “ne peuvent pas attendre” pour accueillir leur paquet de joie.

