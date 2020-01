‘Under Deck’ établit un nouveau record de notes

Au-dessous de Deck, la saison 7 a connu des débuts sympas, mais elle est maintenant en feu, car Bravo PR rapporte que l’épisode de la semaine dernière a établi un record d’audience.

«Ancres loin! La semaine dernière, #BelowDeck était l’épisode le plus regardé de la saison avec 2,6 millions de téléspectateurs au total, en hausse de + 16% par rapport à l’épisode de la semaine précédente », a partagé Bravo PR sur Twitter. TV By The Numbers rapporte que l’émission “a réussi à remonter encore une fois, de 0,5 à 0,6.” L’épisode qui a lancé l’émission dans une nouvelle stratosphère était intitulé “Witch-Hunt”.

Capitaine Lee Rosbach, Rhylee Gerber, Kate Chastain, Simone Mashile, Courtney Skippon, Brian de Saint Pern, Kevin Dobson, Tanner Sterback, Ashton Pienaar | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

“Witch-Hunt” a suivi les épisodes précédents qui ont montré l’interaction choquante entre le mec Ashton Pienaar et le ragoût en chef Kate Chastain. L’équipage était en train de boire beaucoup une nuit lorsque Pienaar a violemment attaqué Chastain dans la camionnette pour retourner au bateau après qu’elle se soit renseignée sur sa mère. Chastain quitta brièvement mais retourna au yacht. Au cours du dernier épisode, l’équipage termine une charte alors que l’équipe de pont se sent frustrée et Pienaar demande que le matelot de pont Rhylee Gerber soit renvoyé.

La saison a démarré lentement

Dans la foulée d’une saison extrêmement chaude de Under Deck Mediterranean, Under Deck a connu un démarrage relativement lent. La saison 6 de Under Deck a également été particulièrement intéressante, avec des notes élevées. Mais la saison 7 a pris du retard, en particulier avec la première. En dessous de Deck, la saison 7 a fait ses débuts au numéro 12. Alors que la saison 6 a été lancée au numéro cinq.

Bien que la saison 6 ait changé d’audience plus tôt dans la saison, elle a trouvé une place solide, étant la deuxième émission de télévision par câble la plus vue pour cette soirée à un moment donné. La saison 7 a eu du mal à avancer pendant les premiers épisodes jusqu’à la fin octobre. “BELOW DECK de Bravo a gagné 0,05 à 0,50”, a rapporté Showbuzz Daily au cours du mois.

Une hausse importante des cotes d’écoute a été notée fin novembre après le départ du matelot de pont Abbi Murphy. Cela signifiait l’arrivée d’un nouveau matelot «mystère». “# BelowDeckS07E07 – 1,546 million de téléspectateurs (0,56 démo 18-49) * haute saison *”, a tweeté Bravo Ratings le 19 novembre.

Les notes ont continué de grimper

Les notes ont continué de vaciller, mais semblent trouver du terrain. Début décembre, le spectacle a finalement atteint un nouveau sommet. “Sur Bravo,‘ Under Deck ’(0,6) a réussi à marquer un dixième de semaine en semaine,” selon TV By The Numbers. L’émission est restée stable pendant quelques semaines jusqu’à ce que les notes chutent et vacillent vers le début de l’année.

Mais les fans étaient là pour le drame quand l’équipage s’est réchauffé et que les tensions ont commencé à monter. Le dernier épisode a eu une fin de cliffhanger. Le capitaine Lee Rosbach essaie de décider s’il doit licencier Gerber. Les aperçus du dernier épisode ne semblent pas prometteurs pour Gerber car Rosbach a l’air sombre.

Alexis Bellino de The Real Housewives of Orange County et ses amis sont les prochains invités charter. Selon Bravo TV, Bellino affrète le yacht pour célébrer son récent divorce. Bellino a également partagé sur Instagram. «Suivez mon histoire pendant les prochaines 48 heures pour suivre notre voyage !!! Tant de bons souvenirs! Certains sont même un peu fous! »