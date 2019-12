«Under Deck Med» bat des records, affichant la plus forte croissance d'audience de toutes les séries télévisées

Après avoir été nommée l'une des meilleures émissions de télévision de 2019, Bravo a annoncé Au-dessous du pont Méditerranée a affiché la plus forte croissance d'audience de toutes les séries télévisées.

La série, qui a récemment terminé la saison 4, a explosé dans les classements, gagnant constamment en audience tout au long de la saison. Bravo rapporte que cette saison "a enregistré la plus forte croissance d'audience P18-49 de toutes les séries télévisées diffusées depuis quatre ans".

Hannah Ferrier, Colin Macy-O’Toole | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Capitaine Sandy Yawn a partagé les nouvelles sur Twitter. "SENSATIONNEL! Merci à tous les fans et amis de #BelowDeckMed I LOVE you All! @BravoTV. ”En plus de l'émission dépassant le reste, le réseau Bravo continue d'être leader numéro un en prime time“ parmi les F18-49 et F25-54 en câble. C'est la troisième année consécutive que le réseau obtient ce classement. »Bravo terminera 2019 en tant que cinquième réseau de divertissement par câble qui est son rang le plus élevé jamais enregistré.

Un succès retentissant mais pas de retrouvailles

Les téléspectateurs ont célébré avec Bravo et Yawn. Certains ont reconnu le matelot de pont Colin Macy-O’Toole comme étant le cœur de la série. Pour d’autres, le leader aimable mais fort de l’émission incite les téléspectateurs à revenir chaque semaine. "Nous ADORONS tous les tweets BDM et Sandy avec tous ses fans et nous faisons tous nous sentir comme" une grande famille ". Le capitaine Sandy est très spécial dans l'industrie du yachting, qui est principalement composée d'hommes, »a répondu un fan au tweet de Yawn.

Une personne a souligné que, malgré le succès retentissant de l'émission, elle n'avait toujours pas été réunie. Les fans ont été déçus lorsque Sous le pont, la saison 6 n'a été autorisée que pour une réunion d'une heure, Regardez ce qui se passe en direct Clubhouse. De vraies femmes au foyer et Charme du Sud les réunions ont lieu dans un lieu de destination et comportent plusieurs parties.

Cependant, le ragoût Anastasia Surmava a partagé avec le podcast Out in the Wild que la production a tourné un épisode réel au lieu de faire des retrouvailles. «Nous avons fait 18 épisodes, ce qui est le plus grand nombre jamais réalisé», dit-elle. «La réunion est généralement le 18e épisode. Mais nous avons fait une saison complète de 18 épisodes. "

Les cotes ont continué de grimper tout au long de la saison

Sous le pont Med la saison 4 lancée dans la foulée de ce qui est considéré comme l'une des saisons les plus dramatiques de Sous le pont. Sous le pont la saison 6 avait des téléspectateurs sur le bord de leurs sièges car la saison comprenait une expérience de mort imminente, des licenciements d'équipage et des invités affrétés fous. La saison a également été nominée pour un Emmy.

Au lieu de permettre aux téléspectateurs de reprendre leur souffle, Sous le pont Med a commencé avec un bang. L'émission comprenait la première femme chef qui est montée à bord de Sirocco avec une intoxication alimentaire, mais a ensuite démontré un grave manque de capacité. Elle a été licenciée et Surmava est devenue chef. Un autre ragoût a été embauché, mais l'arrangement n'a toujours pas fonctionné. Surmava est finalement revenu au rôle de ragoût et de favori des fans, le chef Ben Robinson s'est précipité pour sauver la situation.