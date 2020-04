Une ado attirée par sa mort par Yeezy Ad

Une publication sur les réseaux sociaux proposant d’acheter Yeezys s’est avéré être un piège mortel pour un adolescent de Floride.

Andrea Camps Lacayo, une lycéenne de 18 ans, a été tuée par balle après qu’elle et son petit ami aient été attirés par une offre d’achat Kanye West-des chaussures Adidas conçues par la police de Miami-Dade.

George Walton et Adrian Cosby, tous deux âgés de 19 ans, ont été arrêtés samedi et font face à de multiples accusations de crime, notamment de meurtre au deuxième degré, de tentative de meurtre et de tentative de vol à main armée, le Miami Herald signalé.

La police a affirmé que le petit ami de Lacayo, Sergio Berben, s’était arrangé pour rencontrer Walton à Homestead pour lui vendre trois paires de baskets très recherchées pour 935 $.

Après que le couple se soit rendu à l’adresse, ils ont été invités à conduire au coin d’une maison abandonnée, où ils ont rencontré Walton, qui a demandé à essayer les chaussures.

Mais Berben a demandé à voir l’argent en premier; c’est alors que la police a déclaré que Cosby s’était approché du Jeep Wrangler du côté passager – où Lacayo était assis – et avait ouvert le feu, frappant les deux occupants. Berben a été effleuré au bras, mais sa petite amie a été frappée au torse.

Berben a accéléré et a réussi à sonner l’alarme; mais après avoir été transporté au Jackson South Medical Center par Miami-Dade Fire Rescue, Lacayo a été déclaré mort.

Selon le rapport d’arrestation, Walton a admis plus tard qu’il n’avait jamais l’intention de payer les chaussures et qu’il allait les voler dès qu’il les aurait essayées.

Les deux accusés sont détenus sans caution.

Walton n’a pas été arrêté auparavant, tandis que Cosby a été arrêté en tant que mineur en novembre 2017, accusé de vol de voiture, de vol qualifié et de port d’arme dissimulée. Les accusations ont été abandonnées l’année suivante.

Lacayo avait fréquenté le Terra Environmental Research Institute et avait été acceptée à la Florida International University où elle souhaitait obtenir un diplôme en sciences infirmières.

