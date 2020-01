Une ancienne concurrente de «The Bachelor» ouvre sur la règle de l’alcool de l’émission, admet qu’elle a été «coupée»

Sur le podcast Chatty Broads avec Bekah et Jess, la bachelière Bekah Martinez (dont on se souvient d’avoir été la plus jeune de la saison d’Arie Luyendyk) co-anime avec sa bonne amie Jess Ambrose. Pendant que la franchise The Bachelor est diffusée, The Broads, comme ils s’appellent eux-mêmes (et leurs auditeurs), discutent, disséquent et expriment tout ce qui concerne Bach. Récemment, Martinez a partagé ce qui était spécial dans sa saison de The Bachelor: ils étaient le premier groupe de candidats avec des limites d’alcool.

Bekah Martinez dans The Bachelor: After the Final Rose | Paul Hebert via .

Quelle est la règle de l’alcool pour le casting de “The Bachelor”, et que s’est-il passé sur “Bachelor in Paradise” pour le provoquer?

“Connaissez-vous cette règle?” Martinez a demandé à sa co-animatrice Chatty Broads au sujet du quota d’alcool sur The Bachelor. Elle a expliqué la trame de fond: après que Corinne Olympios soit apparue sur Bachelor in Paradise et qu’il y ait eu «des problèmes avec sa consommation excessive d’alcool», la série a répondu de la seule manière qu’elle savait: une limite de boisson! (Parce qu’Olympios était ivre de panne d’électricité, il était difficile de confirmer si elle consentait aux actions qu’elle a prises sur la plage).

«Ils ont établi une nouvelle règle de responsabilité», a expliqué Martinez. «Donc, ma saison a été la première à entrer en vigueur.» Cependant, le vétérinaire du baccalauréat a poursuivi en expliquant que cette limite ne s’appliquait qu’à l’heure – et seulement à l’alcool dur.

Corinne Olympios raconte sa version de l’histoire à Christ Harrison | Paul Hebert / Walt Disney Television via .

«Notre règle était… une boisson alcoolisée forte par heure. Aucun tir n’était autorisé… Mais cette règle ne s’appliquait pas à la bière ou au vin », a déclaré Martinez.

Cependant, ce n’était pas un jeu gratuit pour tous.

«Vous pouvez également vous faire couper», a-t-elle admis. “Ce qui m’arriverait … S’ils vous voient un peu trop pompette, ils vous coupent.”

Bekah Martinez dit que la longue cérémonie des roses l’a amenée à être coupée par les producteurs pendant la saison d’Arie

Martinez a expliqué qu’elle avait été coupée par des producteurs de licence lorsqu’ils tournaient à Tahoe, en Californie.

«C’était la haute altitude», a expliqué la jeune maman. Martinez a déclaré que cette nuit-là, ils attendaient une cérémonie des roses pendant trois heures. “Qu’allons nous faire? Buvez! »Mais ensuite, elle s’est endormie.

«Tout d’abord, je me suis évanoui sur le canapé», se souvient Martinez. «Pas comme évanoui – noirci. Mais j’ai sommeil, alors je me suis endormi sur le canapé. Oh et… j’avais déjà un rendez-vous. »Elle n’était donc pas trop inquiète pour l’élimination à venir.

Mais même après la cérémonie des roses, les producteurs de Bachelor la tenaient en laisse serrée. Alors que les acteurs portaient un toast de flûtes à champagne vers leur prochaine destination, Fort Lauderdale, un producteur a apparemment crié: «Aucun pour Bekah!

Arie Luyendyk Jr. et ses concurrents dans The Bachelor | Craig Sjodin / Walt Disney Television via .

“Ils m’ont donné un verre vide”, a déclaré Martinez. «La plupart d’entre nous étaient un peu pompettes.» Apparemment, la castmate du bébé Bekah, Tia, lui a bu une gorgée pendant que les producteurs criaient contre en arrière-plan.

“Ils ne pouvaient pas m’arrêter”, a déclaré Martinez en riant sur Chatty Broads.

Un ancien de «The Bachelor» a entraîné Pilot Pete pour cette erreur concernant Superman dans la saison 24, épisode 4

The Broads est également entré dans l’épisode le plus récent de The Bachelor, qui a lieu à Cleveland, Ohio.

Au cours de la semaine 4, Peter Weber arrive à Cleveland et prend immédiatement une pose de Superman.

“La revendication de Peter sur Cleveland était comme,” Superman est né ici “”, a déclaré Martinez sur le podcast. L’ancien candidat au baccalauréat a précisé: «Non, Superman est né sur la planète Krypton. Donc, tout d’abord, vous vous trompez. “

Que pouvons-nous dire, Pilot Pete était tellement excité d’être au berceau du rock and roll.

“Alerte spoiler”, a plaisanté Ambrose, “mais la personne dont Peter tombe clairement amoureux de la fin est Cleveland … il rayonnait.”