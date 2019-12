Une chronologie du mariage désastreux de Miley Cyrus et Liam Hemsworth depuis le mariage il y a exactement un an

Il est difficile de croire qu'il y a un an aujourd'hui, Miley Cyrus et Liam Hemsworth se sont mariés. Maintenant, l'ancien couple est en train de divorcer depuis des mois. Puisqu'ils ne fêteront pas leur premier anniversaire ensemble, revenons sur ce qui n'a pas fonctionné au cours d'une année.

Cyrus et Hemsworth se sont rencontrés pour la première fois en 2009

La relation de Cyrus et Hemsworth remonte à leur désormais tristement célèbre rencontre sur le tournage de leur film La dernière chanson (2010) Hemsworth, alors un acteur de la relève, a joué le rôle de l'amour pour le personnage de Cyrus alors qu'elle travaillait à la transition de la célébrité d'enfance de Disney vers des rôles plus adultes.

Mais cela ne signifie pas que les deux célébrités sont ensemble depuis une décennie. Ils ont rompu au moins une fois là-bas, peut-être plus que cela. Cyrus et Hemsworth se sont engagés quelques années dans leur relation, puis, après s'être remis ensemble, on pensait qu'ils étaient à nouveau fiancés.

Ils se sont mariés le 23 décembre 2018

Après tous ces allers-retours, beaucoup pensaient que Cyrus et Hemsworth pourraient ne jamais se marier. Mais ce fut une catastrophe qui les rapprocha plus que jamais. En novembre 2018, leur maison de Malibu a été détruite dans l'incendie de Woosley qui a balayé la région.

Ce n'était alors pas une coïncidence quand, le mois suivant, Cyrus et Hemsworth ont officiellement fait le noeud. Le 23 décembre 2018, on pense que c'est le jour de leur cérémonie, qui était très petite dans le Tennessee. La plupart des photos de la journée ont été supprimées, mais celle de quelques jours plus tard reste sur le compte de Hemsworth.

Début 2019 a apporté de nombreux événements

Liam Hemsworth et Miley Cyrus assistent à la soirée des Oscars Vanity Fair 2019 le 24 février 2019. | David Crotty / Patrick McMullan via .

Cyrus et Hemsworth ont passé le premier semestre 2019 ensemble. Ils ont assisté à de nombreux événements à cette époque, y compris l’événement de l’unité américano-australienne G’Day USA Gala en janvier, la Vanity Fair Oscar Party en février, le Avengers: Fin de partie première en avril, et le Met Gala en juin.

Il ne semblait pas y avoir quelque chose d'étrange à ce moment-là. Les deux partageaient régulièrement des photos l'un de l'autre, tout en travaillant simultanément sur leurs propres projets. Cyrus a même assisté à la première du film de Hemsworth N'est-ce pas romantique en février, alors qu'il ne pouvait pas en raison de sa santé.

Leurs derniers jours ensemble

Mais le moulin à rumeurs a vraiment commencé à tourner lorsque les mois plus chauds ont frappé. La nouvelle musique de Cyrus pour Elle vient et elle Miroir noir épisode a repris son flux de médias sociaux, et les fans ont commencé à la remarquer Bangerz-une image était de retour en plein effet.

Au cours de leurs derniers mois ensemble, Hemsworth a publié pas mal de photos avec Cyrus qui sont toujours en place aujourd'hui. Leur dernier événement public ensemble a eu lieu en juin 2019, quand ils ont assisté au défilé printemps-été 2020 de Saint-Laurent pour hommes. En août, ils s'étaient séparés.

Où sont-ils aujourd'hui?

Ces jours-ci, les deux étoiles ont pris des directions très différentes. Hemsworth, qui n'a jamais été particulièrement grand sur les médias sociaux, a gardé la tête baissée, affichant des images de l'océan dans son Australie natale, des photos de l'ensemble de son nouveau projet Quibi et des photos avec son chien, Dora. On dit qu'il sort avec l'actrice Maddison Brown.

Quant à Cyrus, eh bien, sa vie a été un tourbillon. Elle est brièvement sortie avec Kaitlynn Carter, mais la relation s'est terminée presque aussi rapidement qu'elle a commencé. Elle a ensuite commencé à voir le chanteur Cody Simpson, et les deux sont très proches depuis quelques mois maintenant. On dirait qu'elle passera son premier anniversaire avec un autre australien célèbre.