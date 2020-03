Une confidentialité extrême parmi les clés du mariage de LeBron et Savannah James

LeBron James est l’une des figures sportives les plus examinées et les plus célébrées de tous les temps. Au fil des ans, le joueur de basket-ball a été reconnu comme l’un des meilleurs du jeu, et sa volonté de prêter son temps à diverses ententes d’approbation ne fait que le garder encore plus sous les yeux du public.

Bien que James soit une superstar, il est connu pour son attitude humble et accessible.

Heureusement pour James (et pour ses légions de fans), il a quelqu’un dans son coin qui est capable de le garder à la terre, heureux et en sécurité.

Pourquoi LeBron James est-il célèbre?

Né en 1984, LeBron James a découvert son amour pour le basket-ball à un âge précoce. En 2003, il a rejoint les Cavaliers de Cleveland et a commencé à gagner la reconnaissance en tant que joueur vedette. Au cours de ses premières années avec les Cavaliers, James a été nommé recrue de l’année 2003-04 par la NBA et a remporté le prix NBA Most Valuable Player Award en 2009 et 2010.

À cette époque, James était une grande star et avait la liberté de jouer un rôle plus actif dans ses futurs plans de match. En 2010, il quitte les Cavaliers pour signer en tant que joueur autonome avec le Miami Heat.

James a joué avec le Heat pendant plusieurs années avant de signer à nouveau avec les Cavaliers. Son deuxième mandat avec les Cavaliers a été très réussi et a mené à plusieurs victoires pour l’équipe.

Pourtant, en 2018, James a fait un geste historique et a signé avec les Lakers de Los Angeles, avec qui il joue depuis. En plus de son temps sur le terrain, James est un partisan dévoué de diverses causes caritatives et est devenu une sorte d’icône de la culture pop.

Il est l’une des rares stars du sport facilement reconnaissable par ceux qui ne suivent pas le basket-ball – et il est connu et aimé par des millions de personnes à travers le monde.

Avec qui LeBron James est-il marié?

Alors que de nombreuses stars du basket-ball sont connues comme des «joueuses» dans leur vie privée, LeBron James n’est fidèle qu’à une seule femme. James a d’abord rencontré sa femme, Savannah James, alors connue sous le nom de Savannah Brinson, lorsque les deux ont fréquenté l’école secondaire ensemble à Akron, Ohio.

Ils sont sortis tout au long du lycée (et ont apprécié des rendez-vous romantiques à Outback Steakhouse), la jeune femme encourageant les rêves de James de devenir des rois du basket. James a ensuite donné des accessoires à sa femme en admettant que «en réalité, Savannah était avec moi en train de tirer dans le gymnase quand je [had] absolument rien.”

En 2004, le jeune couple a accueilli leur premier enfant, un fils nommé LeBron Jr. En 2007, ils ont eu un autre fils, qu’ils ont nommé Bryce Maximus. La fille Zhuri a suivi en 2014. En fin de compte, LeBron et sa femme amoureuse ont décidé d’officialiser les choses, et en 2011, les deux se sont fiancés lors d’une somptueuse soirée de réveillon. Leur mariage a suivi en 2013.

Comment LeBron et Savannah James maintiennent-ils leur mariage fort?

LeBron et Savannah James ont l’un des mariages les plus réussis dans le sport – mais ils prennent l’habitude de parler rarement de leur union. Comme l’a dit Savannah James dans une interview de 2016: «Je suis une personne très privée en général. Avec tous les médias sociaux, j’ai l’impression d’avoir le choix de vous montrer ce que je veux vous montrer. » Elle a admis qu’elle est le «système de soutien» de son mari et qu’il est important pour elle qu’il ait tout ce dont il a besoin pour réussir.

Quant à LeBron James, il a révélé que l’engagement joue un rôle énorme dans sa vie de mari et de père et qu’il croit à réaffirmer régulièrement cet engagement, tant pour lui-même que pour son partenaire.

Il a également discuté de la façon dont il pense qu’il est préférable de laisser les tâches ménagères à sa femme, car il voyage beaucoup et ne veut pas perturber le flux du foyer. Il est clair que ces deux-là ont découvert quelle est pour eux la combinaison gagnante.