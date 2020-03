Une coupe de Zack Snyder de «Justice League» sera-t-elle publiée sur HBO Max?

Justice League est sortie en 2017, et depuis lors, les fans se demandent si la version Zack Snyder du film ne sera jamais révélée. Le réalisateur a laissé entendre qu’il y travaillait, et maintenant beaucoup se demandent s’ils pourront voir la coupe Snyder de Justice League sur le prochain service de streaming de Warner Bros., HBO Max.

Jason Momoa, Ezra Miller, Gal Gadot, Ben Affleck, Ray Fisher et Henry Cavill | Mike Marsland / WireImage / Gett Images

Qui est Zack Snyder?

Zack Snyder est un réalisateur hollywoodien avec de grands films à succès à son actif. Il a commencé sa carrière en 2004 avec Dawn of the Dead et a continué à réaliser des films comme 300, Watchmen et Sucker Punch.

En 2013, Snyder a lancé la phase la plus récente du DCEU avec Man of Steel, avec Henry Cavill dans le rôle de Superman. Après cela, il a réalisé les suites, Batman v Superman: Dawn of Justice et Justice League. Il a également travaillé sur d’autres films de la DCEU, notamment Suicide Squad, Wonder Woman et Aquaman.

Qu’est-ce que la coupe Snyder de «Justice League»?

En mai 2017, alors que Snyder travaillait pour Justice League, il a été frappé par une tragédie familiale majeure. Lorsque sa fille, Autumn Snyder, s’est tragiquement suicidée, le réalisateur s’est retiré du projet pour passer du temps avec sa famille.

Warner Bros.a engagé le réalisateur des Avengers, Joss Whedon, pour terminer le film. Et il a fini par présenter un certain nombre de reprises et les fans d’effets CGI n’étaient pas satisfaits. Après la création de Justice League en novembre 2017, les fans ont demandé la sortie de la version Snyder et ils ont donné naissance au hashtag #ReleaseTheSnyderCut.

En 2019, à l’occasion du deuxième anniversaire du film, Gal Gadot et Ben Affleck ont ​​partagé le hashtag sur leurs pages de médias sociaux. Lorsque Snyder les a retweetés, il a envoyé les fans dans une frénésie de spéculations sur sa version et sa sortie.

La version Zack Snyder de «Justice League» arrivera-t-elle sur HBO Max?

Depuis lors, Snyder a laissé entendre qu’il travaillait sur sa coupe de Justice League. Au début de 2020, il a organisé un concours en ligne sur Vero pour les fans afin de créer des affiches pour le film.

Il a ensuite posté une photo du prix – une ardoise de film avec une note manuscrite au dos. Le message indiquait que l’ardoise pourrait être utilisée dans “l’événement improbable et purement spéculatif” nécessitant toute “photographie supplémentaire pour le film connu sous le nom de Justice League de Zack Snyder”.

Lors d’une soirée de veille Batman vs Superman le 29 mars sur Vero, le réalisateur a encore une fois taquiné les fans. “Vous savez quoi, je pense qu’ils devraient un jour faire une suite à ce film”, a-t-il déclaré à la fin de l’événement Vero en direct. “Ce serait génial. Ce serait vraiment autre chose. Je veux savoir ce qui arrive à ces gars-là, je veux dire, n’est-ce pas finalement. Je ne sais pas, former des… »

Avec Snyder taquinant à nouveau la sortie de sa coupe, les fans pensent qu’il pourrait venir au nouveau service de streaming de HBO. HBO Max devrait être mis en ligne en mai. Donc, si Snyder achève sa post-production selon la rumeur, il y a de fortes chances que les fans la voient arriver sur le streamer.

Mais bien sûr, tout cela n’est encore que spéculation. Ni Warner Bros. ni Snyder n’ont confirmé que cette version du film était en préparation. Pour l’instant, les fans n’auront qu’à rester assis et garder un œil sur la page Vero de Snyder pour plus de mises à jour.