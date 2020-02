Une détenue finit dans une poubelle après l’échec d’une évasion spectaculaire

Une prisonnière de l’Ohio s’est retrouvée pire que là où elle avait commencé après que sa spectaculaire tentative d’évasion ratée ait été filmée.

Jessica Boomershine a fait une offre pleine d’enthousiasme pour la libération de la prison du comté de Montgomery le 21 janvier – mais s’est retrouvée à moitié nue dans une poubelle.

Une vidéo de l’intérieur de la prison montre la femme de 42 ans grimpant sur un tabouret, puis sur un rebord de cabine, puis hors de la vue de la caméra sous le regard de ses codétenus perplexes.

Une tuile de plafond tombe à vue alors qu’elle crée une ouverture dans le toit, avant de grimper à travers le plafond, et les choses vont jusqu’à présent bien pour elle.

Alors que la star de l’émission est hors écran, il y a beaucoup à regarder en arrière-plan, de la femme excitée qui rebondit de haut en bas pendant qu’elle l’encourage à travers une porte fermée, à l’officier qui marche au coin de la rue complètement inconscient de ce qui se passe juste au-dessus de sa tête.

Malheureusement, l’intrigue fragile s’effondre aussi rapidement que le plafond dont elle dépend, alors que le toit s’effondre sous son poids, laissant ses jambes ballantes impuissantes.

Une équipe d’officiers se précipite et tente de la tirer vers le bas, mais ne réussit qu’à le faire avec son pantalon.

Finalement, elle abandonne son emprise – et toutes les chances de voir la lumière du jour pendant un certain temps – et lâche prise … atterrissant carrément en bas en premier dans la poubelle.

Six jours plus tôt, Boomershine avait été inculpé avec un complice de 35 ans pour le présumé enlèvement et le vol d’un homme âgé; le couple est entré par effraction dans la maison d’un homme de 85 ans, a volé son arme et a tiré un coup de feu, l’a kidnappé dans sa propre voiture et l’a forcé à abandonner sa broche ATM. Après avoir vidé son compte, ils l’auraient fourré dans le coffre.

Il a finalement réussi à se libérer et à sonner l’alarme auprès des autorités. Il a déclaré à la police qu’il avait reconnu Boomershine, l’avoir rencontrée récemment dans un casino; il a dit qu’elle lui avait dit qu’elle était fauchée et sans abri, alors il l’a invitée chez lui pour lui donner de la nourriture. Elle est revenue le lendemain avec son complice pour le voler, a déclaré la victime.

Boomershine a été inculpé de deux chefs de vol aggravé, de deux chefs de cambriolage aggravé, de deux chefs de voies de fait graves, de deux chefs d’enlèvement, d’un chef de grand vol de véhicule à moteur, d’un chef de grand vol d’une arme à feu et d’un chef de utilisation abusive d’une carte de crédit.

Maintenant, à la suite de sa désastreuse demande de liberté, elle risque également de s’échapper et de détruire des charges immobilières.

