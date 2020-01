Une étude révèle le film de super-héros préféré du monde: quel film MCU gagne?

Les films de bandes dessinées représentant une grande partie du paysage cinématographique – pour le plaisir de certains et la consternation des autres – choisir un film de super-héros préféré n’est pas une tâche facile. Du Sony Spider-Verse à l’univers étendu DC et, bien sûr, à l’univers cinématographique Marvel (MCU), plusieurs films de bandes dessinées en première dans une année civile donnée, et les plus ouverts au succès du box-office. Et, certains – en particulier ceux tombant sous l’égide de Marvel Studios – sont ouverts à une réception critique positive généralisée. Cependant, argent et critiques mis à part, quels films les fans préfèrent-ils? Quels films sont les plus populaires?

Projection «Avengers: Infinity War» de Marvel Studios au Fox Theatre | Paras Griffin / . pour Avengers: Infinity War

Selon une étude de CashLady, en se basant sur le volume de recherche mensuel moyen extrait d’Ahrefs Keyword Explorer, un film arrive en tête comme le plus populaire dans la plupart des pays (selon cette approche analytique spécifique). Alors, quel film de super-héros est le vainqueur triomphant? Black Panther est en tête du peloton, et la plupart des films MCU composent la compétition serrée.

«Black Panther:» 48 pays

Selon l’étude CashLady, Black Panther est le film de super-héros préféré dans 48 pays, dont les États-Unis. D’autres incluent la Thaïlande, le Canada, la Jamaïque, la Tanzanie, la Jordanie, la République démocratique du Congo, l’Irlande et plus encore. Pour faire court, le film est assez populaire et son impact se propage à travers la démographie de très loin.

Black Panther a également été le seul film de super-héros à avoir jamais reçu une nomination aux Oscars pour la meilleure image, et bien que le film n’ait pas gagné, les films de super-héros sont généralement évités en marge quand il s’agit de récompenses majeures, prouvant que ce film portait un contemporain pertinence et signification au-delà du film de super-héros moyen. De la contemplation des vues occidentales de l’Afrique aux commentaires sur la préservation de l’identité, le film a atteint toutes les bonnes cibles.

En deuxième place: Spider-Man avec 21 pays

Black Panther est clairement en tête du peloton avec 48 pays, car le prochain film de super-héros le plus populaire n’a réussi à s’emparer de la machine à sous préférée que dans 21 pays. Cependant, il n’est pas surprenant que le sympathique quartier Spider-Man ait saisi cette position. Qui n’aime pas un Parker geek et un Spidey à la langue rapide?

Spider-Man est favorisé dans des pays comme le Mexique, l’Italie, l’Espagne, le Pérou, la Slovaquie, Madagascar et plus encore. Si un autre épisode autonome est en préparation pour Spidey, une étude future pourrait commencer à combler l’écart entre ce héros et Black Panther; cependant, Black Panther 2 arrive probablement dans la phase 5.

3e, 4e et 5e places: «Captain Marvel», «Deadpool» et «Wonder Woman»

Captain Marvel 2 du MCU est arrivé à la troisième place avec 14 pays, tandis que Deadpool a pris la quatrième place avec 13 pays, et Wonder Woman est arrivée cinquième avec 12. Considérant que le Merc with a Mouth n’est pas exactement un super-héros familial – ouvert à tous les âges à voir – cet endroit est assez impressionnant pour le personnage.

Quant à Wonder Woman – le seul film DC sur la liste – c’est un endroit bien mérité. Wonder Woman a été l’un des seuls épisodes de DC à être acclamé par la critique, car Warner Bros laisse souvent tomber le ballon quand il s’agit de ses films de super-héros.