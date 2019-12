Une famille de Géorgie trouve un hibou caché dans son arbre de Noël

Une famille de Géorgie a reçu un cadeau de Noël très inattendu à l'intérieur leur arbre.

Selon CNN, Katie McBride Newman et ses deux enfants, India et Jack, terminaient le dîner jeudi dernier lorsque l'Inde, 10 ans, a fait la découverte sauvage.

Alors que l'Inde nettoyait la table dans une autre pièce, Newman entendit sa fille s'exclamer: "Oh mon Dieu!"

"Elle entre de façon très spectaculaire dans la salle à manger et dit:" Maman, cet ornement m'a fait peur "", a déclaré Newman à CNN. "Puis elle fond en larmes."

Newman a expliqué qu'elle est une grande fan des hiboux (quelles sont les chances?) Alors elle avait environ une douzaine de décorations de hibou sur son arbre de Noël. Pour cette raison, Newman pensait que l'Inde venait de voir un ornement. Quand elle est allée regarder l'arbre de plus près, Newman a vu l'ornement tourner la tête.

"Et je me dis" Oh, c'est un vrai hibou "", se souvient Newman alors que l'Inde courait dans une autre pièce en pleurant.

Si ce n'était pas assez fou, il y a une chance que le hibou soit dans l'arbre généalogique depuis plus d'une semaine. Le mari de Newman, Billy, a déclaré à CNN qu'ils avaient acheté leur arbre de Noël deux jours après Thanksgiving.

Dans l'espoir que l'oiseau sortirait seul de la maison, la famille a laissé ses fenêtres et ses portes ouvertes – mais la chouette n'est pas partie. Le lendemain, la famille a appelé le Chattahoochee Nature Center, où une employée leur a dit de laisser du poulet cru à l'oiseau, car elle était inquiète quand le hibou avait mangé pour la dernière fois.

Samedi, l'employé est venu à la maison de la famille et a attrapé l'oiseau, l'identifiant comme une chouette hurlante de l'Est. Un porte-parole du centre de la nature Jon Copsey a déclaré à CNN que les espèces de hiboux sont courantes en Géorgie. Billy Newman a déclaré que le hibou était assez mince, suggérant que leur théorie était probablement correcte: l'oiseau devait être à l'intérieur du sapin de Noël depuis le jour où il l'a acheté.

Après que l'employée du centre de la nature ait vérifié que le hibou n'était pas blessé et lui ait donné de la nourriture et des suppléments nutritionnels, elle a laissé à la famille des instructions précises sur la façon de remettre l'oiseau dans la nature. La famille a été chargée de laisser l'oiseau dans une pièce sombre et de le libérer la nuit.

La famille a laissé la caisse ouverte à l'extérieur le samedi au crépuscule et à 21h30. cette nuit-là, la chouette était partie. Malgré cela, Newman a déclaré à CNN qu'elle pensait pouvoir encore entendre le hibou hululer la nuit.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.