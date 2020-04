Une famille «hantée» dans une maison où Jaws Child Star a été assassiné il y a 32 ans

Une famille qui a emménagé dans la maison où une star enfant a été assassinée se refait une beauté pour avoir un “nouveau départ propre”.

En 2001, la famille Bernal a emménagé dans une résidence de Canoga Park, en Californie, où se trouvait un horrible double homicide / suicide 13 ans auparavant lorsque Jozsef Barsi a tué par balle sa fille de 10 ans, Judith, et sa femme, Maria, avant de tremper leur corps dans de l’essence, de les incendier et de se tirer une balle dans le garage, selon le New York Times.

Judith a joué dans “Jaws IV: The Revenge” en 1987 et a participé à des émissions de télévision telles que “Punky Brewster” et de nombreuses publicités.

“Lorsque nous avons emménagé pour la première fois, nous ne savions rien de la maison”, a révélé mercredi Gaby Bernal, qui avait dix ans au moment de l’installation de la famille. épisode du “Murder House Flip” de Quibi.

Un voisin leur a finalement raconté l’histoire horrible de la maison.

“La nuit où il l’a fait, il est rentré ivre”, a expliqué Gaby. “Sa femme essayait de le divorcer à l’époque et d’emmener la petite fille avec elle. Elle était comme le faiseur d’argent. S’il ne peut pas l’avoir, personne ne le peut.”

“Ils sont morts avec tellement de colère, peut-être que c’est toujours là”, songea-t-elle, tandis que son père, Francisco, ajouta: “La maison avait la mauvaise énergie quand nous avons emménagé.”

Gaby dort dans la même chambre où Judith a été assassinée et a dit que cela l’avait profondément touchée.

“Je n’ai pas du tout dormi la nuit dernière. J’avais l’impression que quelqu’un me regardait”, a-t-elle admis. “Des trucs comme ça le rendent très réel et effrayant et très troublant.”

À ce jour, Gaby a déclaré qu’elle ne pouvait pas dormir face à la fenêtre de la chambre, ou “vraiment regarder par la fenêtre”, alors que Judith avait reçu une balle dans la tête alors qu’elle dormait, le visage tourné vers la fenêtre.

La chambre de Gaby est même jonchée de capteurs de rêves pour l’aider avec ses cauchemars récurrents. Elle a dit qu’elle n’aime pas en parler parce que “c’est vraiment effrayant”.

Mais la hantise semblait commencer dès l’installation du camp du Bernal.

“J’ai commencé à avoir un ami imaginaire nommé Joseph”, a avoué Gaby. “Il ouvrirait et fermerait la porte du garage quand mon père reviendrait à la maison et éteindrait et allumerait les lumières.”

“Nous sommes venus découvrir que le nom du tueur était en fait Joseph”, a-t-elle ajouté, notant que la famille ressent toujours la présence de Joseph dans la maison.

“Parfois, j’ai l’impression que quelqu’un est derrière moi quand je marche dans le couloir”, a avoué le père. La mère, Ruth, a expliqué en espagnol qu’elle entend également des bruits de pas.

Les parents ont dit qu’ils étaient bouleversés que cela ait tellement affecté leur fille et qu’ils étaient ravis lorsque l’équipe de “Murder House Flip” est venue les aider.

“Vous pouvez simplement dire qu’il y a tellement d’amour dans cette maison, mais en même temps, cette maison a eu un impact extrême sur Gaby et sa famille”, a expliqué le designer Mikel Welch.

“La façon dont les choses s’alignent avec cette histoire est vraiment étrange”, a ajouté la designer Joelle Uzyel. “Il y a clairement une mauvaise énergie piégée à l’intérieur de cette maison.”

Le couple a ensuite entrepris une rénovation transformatrice de la maison, en frappant par la fenêtre dans la chambre de Gaby pour laisser entrer “la lumière et la bonne énergie”, créant un espace de jardin accueillant et éclairant le couloir avec de nouveaux luminaires et de la peinture fraîche.

Le troisième épisode de cette série dévoilera le relooking complet lorsque “Murder House Flip” sera de retour mercredi prochain.

