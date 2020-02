Une femme de Floride accusée de meurtre après avoir zippé son petit ami dans une valise pendant un «jeu de cache-cache»

Une femme de Floride a été accusée du meurtre de son petit ami après l’avoir laissé pris au piège dans une valise.

Sarah Boone, 42 ans, a déclaré à la police qu’elle et Jorge Torres Jr. jouaient à un jeu ivre de cache-cache, et qu’elle s’est endormie après l’avoir zippé.

Mais la police a trouvé plus tard des vidéos sur son téléphone d’elle le raillant et l’accusant de tricherie alors qu’il luttait pour sortir, lui disant qu’il ne pouvait pas respirer, selon les archives judiciaires.

Boone a été arrêté lundi et inculpé du meurtre au deuxième degré de l’homme de 42 ans.

Selon son affidavit d’arrestation, Boone a déclaré aux députés qu’ils avaient bu pendant la nuit et a convenu que ce serait drôle si Torres montait à l’intérieur de la valise.

Arrêté: Sarah Boone, 42 ans, pour meurtre au deuxième degré dans la mort de Jorge Torres Jr., âgé de 42 ans, décédé après que Boone l’ait enfermé dans une valise et ne soit pas revenu pendant des heures. pic.twitter.com/JCHWG7WNkp

– Bureau du shérif du comté d’Orange (@OrangeCoSheriff) 26 février 2020

Mais après l’avoir zippée, elle a dit qu’elle s’était évanouie sur le lit et s’était réveillée des heures plus tard pour le trouver insensible à l’intérieur, avant d’appeler le 911.

La police a trouvé son corps allongé près de la valise bleue, notant une petite lacération sur sa lèvre et des ecchymoses autour de l’œil, Cliquez sur Orlando signalé.

Boone a donné son consentement aux députés pour fouiller son téléphone, où ils ont trouvé deux vidéos; ils ont montré à Boone rire tandis que Torres lui disait à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer, ont déclaré les enquêteurs.

“Ouais, c’est ce que tu fais quand tu m’étouffe”, dit-elle sur la vidéo, selon les archives judiciaires.

La valise était dans deux positions différentes sur chaque vidéo, et Torres pouvait être vu se tortiller à l’intérieur alors qu’il tentait de sortir.

“C’est à toi. Oh, c’est ce que je ressens quand tu me trompes”, répond-elle quand il lui dit à nouveau qu’il ne peut plus respirer.

Les dossiers judiciaires montrent que Boone et Torres avaient déjà été arrêtés pour violence domestique.

Ironiquement, l’un des derniers messages de Torres sur Twitter était un mème désagréable qualifiant Anne Frank de “champion du monde de cache-cache”.

pic.twitter.com/OPavYEjM

– jorge torres jr (@ jorgetorresjr1) 8 janvier 2013