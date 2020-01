Une femme dirigera-t-elle le film?

En 2019, Captain Marvel a rejoint le club d’un milliard de dollars en gagnant plus d’un milliard de dollars de ventes de billets à travers le monde. Cela a fait d’Anna Boden la première femme à réaliser un film en direct qui a rapporté 1 milliard de dollars. Boden a co-réalisé le film avec Ryan Fleck. Captain Marvel 2 est officiellement en préparation, alors une femme dirigera-t-elle la suite très attendue?

Megan McDonnell écrira “Captain Marvel 2”

Le 22 janvier, le Hollywood Reporter a annoncé que Boden et Fleck ne reviendraient pas pour écrire ou diriger Captain Marvel 2. Selon la publication, McDonnell écrira le scénario à la place.

McDonnell est actuellement rédacteur pour l’émission Marvel WandaVision. L’émission à venir sera diffusée sur Disney + dans le courant de 2020. Selon The Hollywood Reporter, McDonnell est en phase de négociation finale avec Marvel pour écrire le script de Captain Marvel 2.

Marvel recherche une réalisatrice

Jusqu’à présent, aucun réalisateur n’est attaché au film. Boden et Fleck ne reviendront pas pour diriger la suite malgré le film franchissant la barre du milliard de dollars.

“Des sources affirment qu’Anna Boden et Ryan Fleck, qui ont co-écrit et réalisé le premier film, ne reviendront pas pour diriger la suite mais sont en pourparlers pour rester dans l’univers Marvel et diriger une éventuelle série Disney +”, a déclaré The Hollywood Reporter. .

Avec Boden et Fleck ne revenant pas, Marvel est à la recherche d’un nouveau cinéaste pour diriger le prochain film. Selon The Hollywood Reporter, la franchise espère trouver une réalisatrice pour remplacer Boden et Fleck.

“Marvel espère trouver une réalisatrice pour Captain Marvel 2 et envisage une sortie potentielle en 2022”, a rapporté The Hollywood Reporter.

En 2019, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a confirmé qu’il était important d’avoir une vision féminine pour Captain Marvel.

“Anna [Boden] et son partenaire directeur, Ryan [Fleck], a fait un travail incroyable et a fait du film ce qu’il est, alors oui, nous avons donc cru qu’il était très important que cette histoire soit racontée avec une voix féminine derrière la caméra, de nombreuses voix féminines derrière la caméra dans ce cas », a-t-il dit. m’a dit.

Les fans sont ravis de “Captain Marvel 2”

Le capitaine Marvel détient actuellement un score de critique de 78% sur Rotten Tomatoes. Ce fut non seulement le premier film en direct réalisé par une femme à dépasser le milliard de dollars dans le monde, mais aussi le premier film de super-héros dirigé par des femmes à rejoindre le club d’un milliard de dollars.

Après l’annonce de la nouvelle que Captain Marvel 2 aurait une réalisatrice et une écrivaine, les fans du personnage et du film célébrés sur les réseaux sociaux. Les fans semblent convaincus que la suite peut devenir un succès à la fois critique et financier en 2022.

