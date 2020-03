Une femme du New Jersey arrêtée pour avoir lancé un cocktail Molotov au domicile de son petit ami pendant le verrouillage: le procureur général

Restez à la maison ou ayez honte!

Libération du procureur général du New Jersey, Gurbir S. Grewal une liste des arrestations récentes menée au milieu de l’ordre de séjour à domicile de l’État pour la pandémie de Coronavirus, appelant les personnes qui non seulement l’ont violé, mais ont enfreint d’autres lois dans le processus.

Grewal a exhorté les résidents de Jersey à suivre l’ordre “non seulement de se maintenir et de garder les autres en bonne santé, mais aussi d’éviter de créer plus de travail et de risques pour les agents chargés de l’application des lois”. Les infractions énumérées incluaient tout, des cocktails molotov – oui, vous avez bien lu – à un certain nombre de personnes qui ont faussement affirmé avoir contracté COVID-19 puis cracher sur les officiers.

L’ordonnance de distanciation sociale est entrée en vigueur le 21 mars, avec une date de fin à déterminer. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des infractions les plus scandaleuses qui se sont produites dans l’État après la règle.

“Le 25 mars, Karley A. Rosell, 24 ans, de Pitman, a été inculpée dans un incident de violence domestique d’avoir quitté son domicile et d’avoir jeté un cocktail Molotov à la résidence de son petit ami. Il n’a pas explosé. Elle a été inculpée d’incendie criminel et d’armes à feu , ainsi qu’une infraction pour personnes désordonnées pour avoir violé l’ordre de séjour à domicile. “

“Le 16 mars, Jennifer Burgess aurait craché sur des officiers à Dunellen, affirmant avoir été testée positive pour COVID-19. Elle a été accusée d’avoir jeté du liquide corporel sur un officier des forces de l’ordre et de menaces terroristes au deuxième degré.”

“Le 17 mars, Nicole A. Ayvaz, 23 ans, a été arrêtée à Belleville et accusée de fausse alarme publique pour avoir prétendument appelé des répartiteurs d’urgence et prétendu qu’elle avait le coronavirus pour essayer de fermer le Essex County College. Elle n’avait pas le virus. “

“Le 20 mars, Marina N. Bishara-Rhone, 22 ans, aurait toussé directement sur un officier lors d’un incident de violence domestique à River Edge, disant qu’elle avait le virus et qu’elle espérait qu’il était maintenant infecté. Elle a été accusée de mise en danger et de lancer des corps fluide chez un agent des forces de l’ordre. “

“Le 24 mars, David C. Morris, 54 ans, aurait déclaré aux soldats de l’état du New Jersey dans le comté de Sussex qu’il avait le coronavirus dans le but d’éviter une arrestation après un arrêt de véhicule à moteur. Il a été accusé de CFA.”

“Le 27 mars, à Hazlet, des soldats de l’État ont accusé Travis Urban, 30 ans, d’obstruction et d’entrave à l’arrestation ou à des poursuites pour avoir prétendument faussement détenu le coronavirus afin d’éviter des accusations après avoir été impliqué dans un accident de voiture.”

Deux propriétaires ont été arrêtés pour avoir organisé des mariages à leur domicile, un autre homme a été accusé de conduite désordonnée pour avoir organisé une grande fête et un groupe de quatre a également été arrêté pour avoir prétendument fait de la course de dragsters et fait des beignets dans le parking d’une école.

