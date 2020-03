Une femme non assurée est accusée de plus de 34 000 $ pour le dépistage et le traitement des coronavirus

Une femme non assurée qui a été diagnostiquée avec COVID-19 et traitée a reçu une facture à couper le souffle de plus de 34 000 $.

Le mois dernier, Danni Askini a commencé un voyage compliqué pour arriver au roman coronavirus diagnostic après qu’elle se soit plainte de douleurs thoraciques, d’essoufflement et de migraine chez son oncologue, qui l’avait traitée pour un lymphome, selon Temps.

Le médecin l’a envoyée aux urgences de Boston, croyant qu’elle avait une réaction négative aux nouveaux médicaments. L’urgence lui a dit qu’il s’agissait d’une pneumonie et l’a renvoyée chez elle, mais après plusieurs jours de fièvre et de toux sévère, elle a fait deux autres visites à l’urgence, selon le journal.

Un dernier test a été effectué le septième jour de sa maladie, et trois jours plus tard, on lui a dit qu’elle avait COVID-19.

D’autres mauvaises nouvelles ont suivi, alors qu’elle ouvrait les factures de son épreuve pour trouver un prix de 34 927,43 $.

“J’ai été assez choqué par les autocollants”, a déclaré Askani à la publication. “Personnellement, je ne connais personne qui a ce genre d’argent.”

Depuis, Askini a demandé Medicaid, dans l’espoir qu’il couvre le coût rétroactivement.

Plus tôt cette semaine, le Congrès a adopté la Families First Coronavirus Response Act, qui couvrira les frais de dépistage, mais les frais de traitement sont toujours en suspens.

Selon des rapports récents, des experts en santé publique prévoient que des dizaines de milliers, voire des millions d’Américains devront être hospitalisés pour COVID-19.

Pour ceux qui ont une assurance auprès d’un employeur, le coût moyen du traitement pourrait varier de 9 763 $ à 20 292 $, selon un rapport sur Suivi du système de santé. Les menues dépenses pourraient être d’environ 1 300 $.

Ceux qui ne sont pas assurés comme Askini, peuvent avoir un pronostic plus sombre. Selon Time, certains hôpitaux ont des programmes de soins de bienfaisance et quelques États tentent de légiférer pour aider au coût du traitement. Au-delà de cela, les gens sont obligés de trouver l’argent eux-mêmes.

Pendant ce temps, les Américains sans couverture peuvent éviter les tests et les traitements pour éviter les grosses factures, ce qui augmentera probablement la propagation du virus.

Vendredi, il y avait 12 392 cas confirmés de coronavirus aux États-Unis et 195 personnes en sont mortes.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Chaque étoile diagnostiquée avec un coronavirus ou auto-isolant