Une femme trans chassée et tuée après avoir utilisé la salle de bain des femmes de McDonald’s, une vidéo semble montrer le meurtre

Une femme trans a été assassinée à Porto Rico quelques heures après que la police l’ait appelée pour avoir utilisé les toilettes féminines d’un McDonald’s – et une vidéo du meurtre a peut-être été publiée sur les réseaux sociaux.

Neulisa Luciano Ruiz, mieux connue sous le nom d’Alexa, a été abattue lundi matin alors que des photos d’elle accostée par des flics au restaurant rapide ont été diffusées en ligne.

La police aurait reçu des informations selon lesquelles quelqu’un «voyait» des personnes utiliser les toilettes; cependant, ils n’ont trouvé aucune preuve et le plaignant n’a pas tenté de porter plainte après avoir appris qu’Alexa était sans abri.

Cependant, les choses ont pris une tournure sinistre lorsque des photos de l’échange ont été publiées sur Internet: en quelques heures, elle avait été abattue, et la police enquête actuellement si une vidéo partagée sur les réseaux sociaux a été capturée au moment où elle a été abattue.

Dans le clip troublant de 28 secondes, un certain nombre d’hommes dans une voiture peuvent être entendus railler une personne habillée de la même manière qu’Alexa, alors qu’elle s’éloigne dans l’obscurité et tente de les ignorer.

AVERTISSEMENT: VIDÉO GRAPHIQUE

“Embrasse-moi le cul … nous allons te tirer dessus”, peuvent entendre des voix en espagnol. “Avant de partir, je vais mettre mon bois en toi. Tu le crois, maman?”

Soudain, 11 coups de feu se font entendre dans l’obscurité en succession rapide.

Pedro Julio Serrano, militant LGBTQ basé à San Juan condamné l’attaque comme un crime de haine, mais a également critiqué la police pour avoir exacerbé le problème en faisant un mauvais genre à Alexa, après avoir signalé qu’un “homme vêtu d’une jupe noire” avait été tué.

“Le terrible meurtre d’une femme trans, révélé dans une vidéo où elle est traquée et traquée, n’est rien de plus qu’un crime de haine motivé par l’intolérance”, a-t-il déclaré.

“Nous devons dénoncer le discours de haine des groupes fondamentalistes qui ont favorisé un climat où ils poursuivent et persécutent une personne trans pour le simple fait d’utiliser une salle de bain.”

La Campagne pour les droits de l’homme a publié une déclaration sur la mort tragique: “Il s’agit d’un crime horrible qui doit être enquêté avec le plus grand soin et minutie. Cette victime, désormais identifiée comme Neulisa Luciano Ruiz, était un être humain, membre d’un communauté, un ami et un membre de la famille. ”

“Elle avait des rêves, des espoirs, des passe-temps et ne méritait pas qu’on lui prenne la vie. HRC a entendu dire que Ruiz connaissait le sans-abrisme, soulignant en outre comment un mélange toxique de transphobie et de misogynie conspire pour mettre la communauté transgenre en danger d’extrême violence “, a déclaré Tori Cooper, Directrice de l’engagement communautaire de HRC pour la Transgender Justice Initiative.

