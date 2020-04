Une fuite possible suggère une connexion Ahsoka majeure à «Star Wars Rebels» et Mortis dans la finale de «Star Wars: The Clone Wars»

Les deux derniers épisodes de la saison 7 de Star Wars: The Clone Wars vont être difficiles à passer. Non seulement les épisodes 9 et 10 ont montré à quel point l’arc final est esthétique, mais aussi la qualité de l’écriture afin qu’elle puisse briser le cœur des fans un peu plus. L’ordre 66 arrive dans l’épisode 11, mais après cela, on ne sait pas à quoi Ahsoka et Rex sont confrontés. Nous savons qu’ils se rencontrent à nouveau dans Star Wars Rebels, mais comment échappent-ils à un navire rempli de soldats clones programmés pour tuer des Jedi? Seuls les épisodes à venir le diront, mais un nouveau spoiler potentiel d’un jouet possède une connexion majeure avec le convoyeur d’Ahsoka Morai. Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour l’ancien Jedi? [Spoiler alert: Spoilers ahead through Star Wars: The Clone Wars Episode 10, and possibly future episodes].

Rex et Ahsoka à bord d’un navire dans «Star Wars: The Clone Wars» | Disney +

Un jouet en édition spéciale aurait pu gâcher un invité spécial de «Star Wars Rebels» dans le dernier chapitre de cet arc

Un article de Reddit du 25 avril a souligné de nouvelles images d’Ahsoka dans les épisodes 11 ou 12, qui semblent détourner le feu du blaster de Clone trooper. Ceci est définitivement tiré de l’Ordre 66 lorsque ses troupes se retournent contre elle grâce aux horribles puces dans leur cerveau.

Un autre utilisateur a commenté sous le post et parié que toutes les images des bandes-annonces et des promotions ne sont que par le biais de l’épisode 11. L’utilisateur, u / xdeltax97, soupçonne que rien de la finale de la saison n’est disponible. C’est là que l’utilisateur u / BetweenTwoLungs12345 est entré avec le kicker. Ils ont écrit qu’une vidéo de la foire du jouet de New York 2020 montre une statue Diamond Select Ahsoka vêtue de sa tenue de la saison 7, tenant Morai dans une main tendue. “Donc, nous pouvons au moins deviner que l’interaction se produira dans la finale”, ont-ils écrit.

Dans la vidéo, aux alentours de 9 h 35, le présentateur a déclaré que la statue de la Collection Première est une interprétation «plus réaliste» d’Ahsoka de cette saison. Un autre utilisateur de Reddit a souligné la taille d’un spoiler, si cela correspond réellement aux scènes de la finale. «Woah. Cela pourrait être un spoiler majeur. Un caméo secret de la fille serait le dernier élément manquant pour combler certains des plus grands mystères », ont-ils écrit.

Qui est Morai? Que symbolise-t-elle?

Pourquoi est-ce une grosse affaire? C’est juste un oiseau; qu’est-ce que cela pourrait signifier? Eh bien, si vous n’êtes pas familier avec les rebelles de Star Wars, après qu’Ashoka a eu son duel avec Dark Vador dans la finale de la saison de la saison 2, Ezra de la saison 4 la met hors de danger. Il traversait le monde entre les mondes, qui est essentiellement un moyen de voyager dans le temps dans Star Wars. Elle existe sur un autre plan d’existence. Alors, il l’entraîne dans le monde entre les mondes et Morai, le convor, est là.

Morai est celle qui guide Ezra vers le portail qui contient Ahsoka, devenant essentiellement la raison pour laquelle elle est vivante. Avant de la sauver, Ezra dit à Morai qu’il l’a vu chaque fois qu’Ashoka était là. L’oiseau ne s’est pas trop éloigné d’elle. Quand Ahsoka la voit, elle dit: «C’est une vieille amie. Je lui dois ma vie… »

Ahsoka sait maintenant qui est Morai, mais leur première rencontre n’est jamais expliquée, cependant, les fans connaissent une autre version de Morai. De retour dans la saison 3, pendant l’arc de Mortis, Ahsoka est mort à cause du Fils, qui est une incarnation du côté obscur. Le Fils a tué sa sœur, la Fille, qui est le côté lumière, mais elle avait un dernier cadeau à offrir. Elle a donné sa Force de vie à Ahsoka, qu’Anakin a aidé à distribuer. Morai a des liens spirituels avec la fille, il est donc logique qu’elle soit également liée à Ahsoka qui a la force de vie de la fille en elle.

Si ce jouet est un spoiler, cela signifie que les fans pourraient voir la première rencontre d’Ahsoka et Morai dans la finale de The Clone Wars, ce qui pourrait également signifier que la vie d’Ahsoka est gravement menacée. Cela semble très plausible et serait honnêtement super significatif pour les fans.

Que peuvent attendre les fans des deux derniers épisodes?

Après la partie II, Ahsoka et Rex ont terminé leur mission sur Mandalore. Maul a été capturé et le gouvernement mandalorien a été remis à Bo-Katan. À venir dans les parties III et IV, le dernier clip sorti par Lucasfilm, Ahsoka revient avec sa 332e compagnie à Coruscant. La connaissance de Maul de Dark Sidious sera utile pour le détruire, et c’est le numéro un dans l’esprit d’Ahsoka.

Cependant, avant qu’ils ne quittent l’hyperespace, l’Ordre 66 va probablement se produire. Ahsoka ne revient probablement pas à Coruscant, mais on ne sait pas comment elle échappe à la purge Jedi. Comme indiqué ci-dessus, que Morai se présente ou non, le fil d’origine Reddit a souligné que les troupes d’Ahsoka se retournaient contre elle. Nous le savions, mais cela ne signifie pas que ce sera plus facile à regarder. Bouclez votre ceinture, car c’est là que l’horreur commence.