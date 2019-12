Une histoire de Noël, le Père Noël noir et le cacao chaud: les stars partagent leurs traditions de vacances préférées

Les vacances battent leur plein, ce qui signifie qu'il est temps de sortir des vêtements d'hiver, des films de fête et suffisamment de friandises savoureuses pour vous garder au chaud lorsque la température baisse.

TooFab a rattrapé les stars de la gigantesque liste de films de vacances de Lifetime – y compris Hilarie Burton, Keshia Knight Pulliam, Ashanti, Kim Fields et Sarah Drew – qui ont tous dévoilé leurs traditions annuelles pour la saison.

Pour Burton, elle a déclaré que sa famille se faisait un devoir de visiter Macy's chaque année et de voir le Père Noël.

"Cela a commencé comme une de ces choses," Voulez-vous aller faire ça? Je pense que la ligne est vraiment longue ", a-t-elle révélé. "Et ils ont en quelque sorte trouvé comment faire toutes ces avenues qui accélèrent tout. Si vous allez voir le Père Noël, le Père Noël à Macy's est le gentleman que vous recherchez."

Pour Pulliam, cependant, le grand magasin local Santa ne veut tout simplement pas le couper. L'ancienne star de "Cosby Show" a déclaré qu'elle embauche un Père Noël noir pour son brunch des fêtes chaque année, estimant que la représentation est importante pour elle et les enfants de ses amis.

"Il a la barbe, le tout, il est incroyable", a-t-elle expliqué. "Donc, parfois, il est plus difficile d'aller au centre commercial ou d'aller dans un endroit où un père Noël vous ressemble. Je l'ai fait venir à la maison et nous prenons des photos et passons un bon moment."

Pour Moon-Frye, tout tourne autour de la nourriture, tandis que Fields fait un chocolat chaud moyen. N'essayez simplement pas de lui demander sa recette – comme elle s'est exclamée: "Si je vous le dis, je dois vous tuer!" Ashanti, quant à lui, aime regarder le classique "Christmas Story" – qui est presque toujours diffusé toute la journée quelque part le jour de Noël – et Drew célèbre en créant littéralement de nouveaux chants de Noël.

Cliquez ici pour voir la liste complète des films de Lifetime cette année.