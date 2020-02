Une jeune fille adoptée reste dans le grenier d’un parent après avoir disparu il y a 2 ans

Un couple de l’Arizona a été arrêté après que les restes d’une fillette de 11 ans ont été retrouvés dans leur grenier le mois dernier.

Le bureau du procureur du comté de Maricopa a déposé une plainte pénale contre Rafael Loera, 56 ans, et Maribel Loera, 50 ans, qui a déclaré que le père adoptif avait déclaré à la police que le corps appartenait à leur fille adoptive, Charisma Marquez, qui, selon lui, était décédée d’une maladie il y a 2 ans. , et a été enveloppé dans une couverture et caché dans un mur de peur de voir leurs trois autres enfants placés en famille d’accueil.

La découverte macabre a été faite après que les pompiers aient répondu à un incendie au domicile prétendument incendié par le père une heure après que deux des enfants en famille d’accueil, qui auraient été maltraités, ont été retirés du domicile par les autorités.

Selon des documents judiciaires, Rafael a déclaré que Charisma était tombé gravement malade en juillet 2017 et que les parents avaient attendu pour l’emmener à l’hôpital jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

“Rafael a attendu plusieurs jours pour obtenir des soins médicaux avant de tenter de l’emmener à l’hôpital pour enfants de Phoenix. Rafael a expliqué en détail comment elle est décédée en route vers l’hôpital. L’enfant avait vomi dans les jours précédant sa mort et avait ce qu’il a décrit comme convulsions avant de décéder “, ont lu les documents.

Une semaine avant l’incendie, des policiers se sont rendus à la maison après qu’une fillette de 11 ans les avait appelés pour leur dire qu’elle était restée seule sans rien manger pendant deux jours, selon le République d’Arizona. Les travailleurs sociaux l’ont retirée de la résidence après avoir trouvé des preuves de maltraitance d’enfants.

La jeune fille a déclaré à la police que Maribel avait un “mauvais caractère” et qu’elle la battrait avec des rallonges nouées et lui cognerait la tête contre les murs, selon les documents. La fille a également déclaré qu’elle avait une sœur aînée qui avait disparu en 2017.

Le foyer d’accueil “est apparu dans le désarroi car il était sale avec ce qui semblait être des excréments humains dans toute la résidence sur les étages”, selon la plainte pénale.

Une semaine plus tard, le ministère de la Sécurité des enfants de l’Arizona a retiré deux autres enfants de 9 et 4 ans de la maison. Le garçon de 9 ans avait “des coupures et des écorchures sur le visage, des marques de boucles sur les jambes, des blessures trop nombreuses pour être comptabilisées”, selon les documents.

Une heure plus tard, des voisins ont signalé des flammes provenant de la maison.

La plainte indique que Rafael a siphonné de l’essence de sa Dodge Caravan et l’a versé dans son salon, l’allumant dans l’espoir de mettre fin à ses jours. Les pompiers sont arrivés à temps pour trouver Maribel à l’intérieur avec un tuyau d’arrosage pour éteindre le feu. Ils cherchaient des braises sur les plafonds et les murs de toute la maison lorsqu’ils ont découvert des ossements humains.

Après l’incendie, Rafael a déclaré à la police qu’il avait vu Maribel battre les enfants avec des rallonges et des balais, mais qu’il avait peur de signaler les abus par crainte de représailles.

Rafael a été inculpé de deux chefs de maltraitance à enfant, un chef d’abandon ou de dissimulation d’un cadavre et d’un incendie criminel. Maribel a été accusé d’abandon ou de dissimulation d’un cadavre et de deux chefs de maltraitance à enfant.

La mère biologique de Charisma, Priscilla Marquez, a déclaré ABC15 elle ne savait pas que sa fille avait disparu.

Le ministère de la Sécurité des enfants de l’Arizona a déclaré au point de vente qu’ils n’étaient plus en contact avec la famille une fois que l’adoption était finalisée par les tribunaux. Ils ont dit que la seule façon de savoir qu’un enfant avait disparu est que la communauté le signale à son bureau.

“L’Arizona a des lois qui obligent certains professionnels, tels que les enseignants, les médecins, les policiers, à signaler les abus ou la négligence”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. “Nous demandons que si vous pensez raisonnablement qu’un enfant est maltraité ou négligé, signalez-le au DCS au 888-SOS-CHILD (888-767-2445).”

Marquez se reproche la mort de sa fille.

“J’ai eu des problèmes par le passé”, a-t-elle expliqué à ABC15. “Je paie pour ça maintenant, je m’en veux.”

Mais elle a encore des questions pour le Département de la sécurité des enfants de l’Arizona.

“Si j’étais celui qui est mauvais et que tu disais que je ne mérite pas mes enfants, comment peux-tu dire que ces monstres avaient le droit et méritaient mes enfants?”

