Une lettre écrite par la princesse Diana prouve ce qu’elle penserait du drame de sortie du prince Harry et de Meghan Markle

L’ancien majordome de la princesse Diana, Paul Burrell, a partagé une douce lettre qu’elle lui a écrite qui semble faire allusion à ce qu’elle aurait pensé du prince Harry et de Meghan, la décision de la duchesse de Sussex de quitter la famille royale. Burrell a publié une photo de ses mots sur son amour inconditionnel pour ses enfants et cela en dit long.

La princesse Diana avec ses fils, le prince William et le prince Harry | Jayne Fincher / Princesse Diana Archive / .

Les pensées de la princesse Diana sur ses enfants en disent long

Burrell a partagé une photo en noir et blanc de la princesse Diana avec ses fils, le prince Harry et le prince William, ainsi qu’une photo d’une partie d’une lettre manuscrite qu’il trouve pertinente pour la situation actuelle du prince Harry.

La note se lit comme suit: «J’adore mes garçons à mort et j’espère que

les graines que j’ai plantées vont pousser et apporter la force, les connaissances et la stabilité

cela est nécessaire. ”

Cette phrase en dit long, surtout compte tenu du drame

entourant le prince Harry et Meghan laissant la famille royale derrière.

Burrell a partagé: «Alors que Harry, Meghan et Archie se lancent dans une nouvelle

la vie, je me souviens de quelques mots poignants que la princesse Diana m’a écrit

il y a de nombreuses années. Ce sont les paroles d’une mère d’amour inconditionnel qui sont aussi

aujourd’hui comme ils l’étaient lorsqu’elle les a écrits il y a plus de 24 ans. »

Les fans pèsent sur les paroles de Diana

Les fans ont eu beaucoup à dire en réponse à la note publiée par Burrell, avec une personne partageant que Diana “a fait de Harry l’homme qu’il est maintenant” et une autre notant: “Vous offrez le rappel le plus sobre et le plus affectueux que Diana a fourni aux princes les meilleurs l’ancrage et l’amour pour le service à l’humanité. Elle voudrait que @sussexroyal trouve son chemin vers cela, à sa manière, authentique. »

Un autre fan royal a commenté: «votre article est très émouvant et je pense que H&M aurait absolument le plein soutien de Diana si elle était en vie! Elle aussi a été durement traitée par les tabloïds britanniques… donc je pense qu’elle comprendrait totalement pourquoi Harry a éloigné sa famille des doubles standards, des remarques racistes et des mensonges carrément qui ont honoré certaines des pages des tabloïds. »

La princesse Diana “voudrait que Harry et Meghan soient heureux”

Burrell, qui a travaillé comme majordome pour la princesse Diana pendant 10 ans jusqu’à sa mort en 1997, avait précédemment partagé ses réflexions sur la décision du prince Harry et de Meghan, notant dans un post Instagram du 19 janvier: «Mes pensées ont été avec Meghan et Harry cette semaine car ils font un grand pas dans une nouvelle vie. “

Il a poursuivi: «J’ai aussi pensé à la princesse Diana et je me demandais ce qu’elle aurait pensé. Dans mon cœur, je sais qu’elle voudrait qu’Harry et Meghan soient avant tout heureux. Hier, j’ai trouvé une lettre que la princesse m’a écrite il y a tant d’années et une ligne a sauté de la page. Dans sa main, elle a écrit: «Je levais les yeux, je riais, j’aimais et je vivais.

Burrell a conclu: «Je pense que ce sont des mots appropriés pour souhaiter à Meghan, Harry et Archie tout le bonheur possible au Canada et ailleurs.»