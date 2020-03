Une mère décapite sa fille après avoir demandé des céréales à un enfant de 5 ans

Une mère de 27 ans qui a décapité sa fille de cinq ans a été condamnée à la prison à vie jeudi.

Krystle Villanueva a été arrêtée le 5 janvier 2017, après que les autorités soient arrivées chez elle à Austin, au Texas, pour découvrir qu’elle avait poignardé la petite Giovanna Hernandez à mort et l’avait décapitée, selon le Austin American-Statesman.

La police a d’abord été avertie par le beau-père de Villanueva, qui a été poignardé à la tête et au dos par Villanueva, mais a réussi à s’échapper et à sortir de la maison pour appeler le 911. Alors que les officiers encerclaient la maison, Villanueva a également appelé le 911 et a dit L’opératrice, elle avait tué sa fille parce “qu’elle avait demandé des céréales”, selon le journal.

JUSTE DANS: Photo de Giovanna Larae Hernandez, victime de 5 ans mutilée par la mère Krystle Villanueva: https://t.co/2SAbpzLWUy pic.twitter.com/aCh9djrZaj

– KXAN News (@KXAN_News) 6 janvier 2017

Lorsqu’une équipe SWAT a enfoncé la porte pour tenter de sauver Giovanna, elle a trouvé Villanueva fraîchement arrosée et nue dans la pièce de devant, selon le rapport de police. Giovanna a été retrouvée “poignardée et décapitée” dans sa chambre.

“Je travaille dans ce domaine depuis plus de 43 ans – 11 ans en tant que détective d’homicide”, a déclaré à l’époque le shérif du comté de Hays, Gary Cutler. “C’est l’un des pires cas que j’aie jamais vus et auquel j’ai participé.”

La condamnation de Villanueva pour meurtre qualifié intervient après un procès de deux semaines, où ses avocats ont affirmé qu’elle n’était pas coupable pour cause d’aliénation mentale.

“Mme Villanueva a affirmé qu’au moment des attaques, elle avait la conviction délirante que sa fille et son beau-père avaient été remplacés par des clones et devaient être tués pour ramener les vrais membres de sa famille”, Le procureur du district du comté de Hays, Wes Mau, a déclaré dans un communiqué.

Photos de Krystle Villanueva, le meurtre de sa fille Giovanna Larae Hernandez https://t.co/LlTcqJteRL pic.twitter.com/w0aS7WSher

– infowe (@infowe) 7 janvier 2017

“Alors que les éléments de preuve indiquaient que Mme Villanueva avait déjà été traitée pour des problèmes mentaux, l’accusation a souligné que tous ces traitements coïncidaient avec un abus de drogue antérieur.”

Au moment de l’arrestation, des analyses de sang ont révélé la présence d’alcool et de marijuana dans le système de Villanueva, selon le rapport de police.

“Un cas comme celui-ci laisse une marque inoubliable sur toutes les personnes impliquées, en particulier la famille de l’enfant”, a déclaré Mau dans un communiqué. “Chaque membre des forces de l’ordre qui a travaillé sur cette affaire sera à jamais traumatisé par ce que Mme Villanueva a fait à sa fille innocente.”

“Je félicite tous les enquêteurs et officiers qui ont enduré cette horreur avec un professionnalisme calme afin que justice soit rendue”, a-t-il ajouté.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.