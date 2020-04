Une mise à jour sur le statut de la relation de Kylie Jenner et Travis Scott après avoir passé Pâques ensemble

Bien que Kylie Jenner et Travis Scott aient confirmé leur séparation, ils continuent à faire des choses que les couples font – à tel point qu’il peut être difficile de dire où ils en sont vraiment. Plus récemment, le couple se serait réuni et aurait passé Pâques ensemble, laissant les fans se demander ce qui se passe vraiment entre eux.

Au milieu des spéculations, une source a parlé à HollywoodLife du statut de leur relation et a confirmé que la paire serait toujours rompue. Cependant, la source a noté qu’ils auraient envisagé de se remettre ensemble et qu’ils essayaient de déterminer la prochaine étape.

(L-R) Kylie Jenner et Travis Scott | John Shearer / . Amérique du Nord; Tim Mosenfelder / . Amérique du Nord

Comment Kylie Jenner et Travis Scott ont passé Pâques

Au cas où vous l’auriez manqué, ces deux personnes auraient passé les vacances du 12 avril au domicile de Kris Jenner à Palm Springs avec leur fille, Stormi. Selon E! News, ils ont passé du temps à la piscine, joué à des jeux festifs, et plus encore.

«Il pleuvait à Los Angeles et ils espéraient un peu de soleil. C’était un joli changement de décor et ils l’ont rendu spécial pour Stormi », a déclaré une source au magasin. “C’était très différent de leurs célébrations traditionnelles de Pâques en grande famille, mais tout le monde a zoomé et est resté connecté”, a poursuivi l’initié, faisant référence aux autres membres de la famille Kar-Jenner, qui pratiquent la distanciation sociale au milieu de l’épidémie de coronavirus.

«Kylie manque vraiment à ses sœurs, à ses nièces et à ses neveux, mais ça fait du bien d’avoir Travis tellement», a poursuivi l’initié. “Il était chez Kylie et ils faisaient beaucoup de trucs familiaux.”

Parlant de leur relation, la source a ajouté: «Les choses vont bien entre Kylie et Travis. Ils sont coparentalité et dans un groove. Ils aiment être une famille ensemble et regarder Stormi qui les surprend constamment et les fait rire. Ils aiment leur petite vie de famille ensemble. »

Mais Kylie Jenner et Travis Scott ne seraient toujours pas ensemble

Malgré des rapports antérieurs disant qu’ils s’étaient réconciliés, un initié a déclaré à HollywoodLife le 14 avril qu’ils n’étaient toujours pas de retour ensemble.

«Kylie et Travis sont toujours dans le même espace où ils étaient depuis quelques mois. Essayer de comprendre la coparentalité et essayer de voir s’il y a quelque chose de plus pour eux deux romantiquement », a expliqué l’initié.

«C’est une pente glissante pour le moins, et chaque jour offre un tournant différent dans l’histoire. Il semble que certains jours, ils veulent être amis et parents et le lendemain, ils veulent être plus. Ils ne savent pas vraiment combien ils veulent prendre les choses et font face au processus jour après jour », a poursuivi la source.

Mais une chose est claire: “Kylie et Travis s’entendent très bien et feront toujours de la coparentalité Stormi leur priorité numéro un”, a poursuivi la source. “Aucun d’eux n’a la moindre idée de ce que l’avenir réserve en termes de choses romantiques, mais ils sont d’accord avec ça. Ils n’ont que du respect l’un pour l’autre et feront toujours partie de la vie de chacun, quoi qu’il arrive. Ils sont tous les deux suffisamment mûrs pour gérer une relation de coparentalité respectueuse pour Stormi et c’est ce qui est le plus important. Ils ont confiance que tout le reste se mettra en place. »

Pourquoi Kylie Jenner et Travis Scott ont rompu

Plusieurs points de vente ont annoncé la rupture le 1er octobre 2019. La nouvelle de leur rupture est intervenue environ deux ans et demi après que Jenner et Scott aient commencé à sortir ensemble.

Aucun d’eux n’a dit directement ce qui les a poussés à rompre les choses, mais des sources ont déclaré à People and Us Weekly que cela devait être dû à leurs modes de vie et intérêts conflictuels.

On ne sait pas ce que l’avenir leur réserve, mais ils seront proches malgré tout. Dans une histoire de couverture pour Harper’s Bazaar en mars, Jenner a admis qu’elle considérait toujours Scott comme son meilleur ami alors qu’il avait dit à XXL en décembre 2019 qu’il aimait toujours Jenner et le ferait “toujours”.

