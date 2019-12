Une nouvelle étude révèle les choix surprenants des Américains pour les meilleurs films de Noël

C’est la période la plus merveilleuse de l’année. Et les familles du monde entier lancent leurs films de Noël préférés. Avec tant de choix, chacun a sa propre vision des films qui donnent vie aux vacances.

Sur le plan commercial, Kevin McCallister de Home Alone est peut-être le personnage de film de Noël le plus populaire. Joué par Macaulay Culkin dans ce film de 1990 et sa suite de 1992, il a défini la notion même de classique des Fêtes pour toute une génération. Mais en ce qui concerne les choix des Américains pour les meilleurs films de Noël, il fait face à une forte concurrence.

Boules, ornements et décorations de Noël | Maciej Moskwa / NurPhoto via .

Les habitudes de visionnement des vacances des Américains

Le service de streaming Tubi s'est récemment associé à la société d'études de marché OnePoll pour déterminer quels films de Noël sont les plus populaires parmi les familles américaines. Mais avant d'aller au cinéma eux-mêmes, l'étude a également révélé beaucoup de choses sur nos habitudes de visionnage des vacances.

Selon le sondage, 52% des Américains ont une sorte de tradition cinématographique de Noël à laquelle ils s'adonnent chaque année. Pour 61% des personnes interrogées, cela signifie regarder un film spécifique chaque soir de Noël pour marquer l'occasion. Et 54% n’ont pas l’impression que les vacances sont arrivées jusqu’à ce qu’ils sortent un film spécifique pour les mettre dans l’ambiance.

Compte tenu de cette tradition annuelle, il n'est pas surprenant que l'étude de Tubi et OnePoll révèle que l'Américain moyen a vu son film de Noël préféré au moins 10 fois. Pour la plupart, ce visionnage des vacances annuelles implique toute la famille, y compris les partenaires des répondants (67%), les enfants (63%) et les parents (53%).

Les films de Noël les plus populaires

Ce sont toutes d'excellentes informations qui contextualisent vraiment à quel point les films de Noël sont importants dans les traditions de vacances des familles américaines. Cependant, la vraie question est de savoir quels films sont devenus les piliers du ménage américain moyen. L'étude Tubi / OnePoll, bien sûr, couvrait également cela.

Voici la liste complète des 20 films de Noël les plus populaires, selon le sondage:

A Christmas StoryA Charlie Brown ChristmasIt's a Wonderful LifePlanes, Trains, and AutomobilesHome Alone The Polar ExpressNational Lampoon's Christmas VacationHome Alone 2: Lost in New YorkThe Shop Around the CornerSanta Claus Is Coming to TownComment the Grinch Stole Christmas (2000) A Christmas Carol (1938) A Christmas Carol (2009) Miracle on 34th Street A Christmas Carol (1999) A Christmas Carol (1951) White Christmas How the Grinch Stole Christmas (1967) A Christmas Carol (1984) The Santa Clause

La liste comprend à la fois des longs métrages et des émissions de télévision – notamment A Charlie Brown Christmas dans la deuxième place – mais s'en tient principalement aux classiques. Pas moins de cinq adaptations de A Christmas Carol de Charles Dickens ont fait la coupe, tout comme deux films de Home Alone et deux versions de How the Grinch Stole Christmas.

Mais Une histoire de Noël en tête de liste est des plus impressionnantes. Alors que le film de 1983 est sans aucun doute un film populaire, sa version moins sentimentale et un peu plus sombre des vacances en fait un choix surprenant. Peut-être que ses marathons annuels sur la télévision par câble de base l'ont aidée à devenir encore plus un succès éternel.

Des classiques des Fêtes qui n'ont pas réussi

Bien sûr, pour que ces 20 films de Noël apparaissent, beaucoup d'autres n'ont pas réussi à couper. Parmi les classiques de Noël modernes, les omissions les plus flagrantes sont Elf avec Will Ferrell et la comédie romantique d'ensemble Love Actually, tous deux sortis en 2003. Le spécial télévisé des années 1960 Rudolph the Red-Nosed Reindeer est également scandaleusement absent, avec Frosty the Snowman.

Alors que les ménages américains aiment A Christmas Carol, plusieurs récits moins traditionnels du classique de Dickens ne faisaient pas partie de leurs favoris. La comédie de Bill Murray en 1988, Scrooged, par exemple, n’a pas atteint le top 20. De même, la comédie musicale Scrooge de 1980 avec Albert Finney et The Muppet Christmas Carol de 1992 a également manqué.

Une histoire de Noël pourrait être quelque peu plus complexe que la plupart des autres sélections de la liste. Mais les favoris de Noël comme Die Hard, Gremlins et Bad Santa étaient apparemment trop irrévérencieux pour les répondants. Même The Nightmare Before Christmas de Tim Burton est visiblement absent. Peut-être que la plupart des Américains le considèrent plus comme un film d'Halloween? Nous espérons que nous verrons bientôt ce sondage aussi.