Une nouvelle publicité de McDonald’s vient de révéler les commandes de Patrick Mahomes et Travis Kelce

Patrick

Mahomes et Travis Kelce se dirigent vers le Super Bowl. Le 2 février, le

Le quart-arrière dynamique et le vétéran serré affronteront les 49ers de San Francisco. Tandis que

ils gardent sûrement leur régime propre après le grand match, cela ne signifie pas

signifie qu’ils mangent toujours super propre. En fait, un nouveau McDonald’s

annonce vient de révéler leurs commandes go-to à l’entreprise qui est crédité de

inventer la restauration rapide.

La commande McDonald’s de Patrick Mahomes est classique

Le spot publicitaire qui vient d’être publié par McDonald’s montre les commandes typiques de certaines des personnes les plus célèbres du monde. Kim Kardashian et Kanye West figurent dans les publicités, tout comme Mahomes et Kelce. La commande McDonald’s typique de Mahomes est assez simple et entièrement américaine.

Quand le jeune de 24 ans a envie de

quelque chose des arches d’or, il colle à un cheeseburger, dix poulet

pépites et français

frites. Mahomes complète sa commande avec une tonne de paquets de ketchup. Mahomes

a été assez franc sur sa préférence pour le ketchup. En fait, de retour

2018, Heinz a offert à l’appelant débutant un approvisionnement à vie en ketchup s’il

pourrait lancer pour exactement 57 passes de touché. Cela ne s’est pas produit, mais cela ne se produit pas

matière. Apparemment, Mahomes préfère quand même Hunts Ketchup.

Qu’obtient Travis Kelce lorsqu’il s’arrête chez McDonald’s

Kelce est apparemment un grand fan de petit-déjeuner. La trentenaire

Un natif de l’Ohio aime tellement le petit-déjeuner qu’il se concentre principalement sur les jours de match,

et apparemment, quand il ne joue pas aussi. Il est logique que la préférence de Kelce

serait pour les aliments du petit déjeuner. Après tout, il prétend être réveillé à 6 heures du matin, au

au plus tard, tous les jours.

S’il alimente sa journée chez McDonald’s, il opte d’abord pour le McGriddle. Il enchaîne avec deux saucisses, des œufs et du fromage McMuffins, et une brune au hasch. Pour tout laver, Kelce cherche du café. Sur la base du plateau de la publicité, il semble que Kelce prenne son café noir.

Quand ils ne grignotent pas sur McDonald’s, qu’est-ce que le football

les joueurs mangent?

Tom Brady est célèbre pour son

régime ultra-restrictif, mais pas tous les joueurs de football mangent comme lui. En réalité,

les régimes des athlètes d’élite sont aussi variés que ceux des citoyens moyens.

Mahomes admet qu’il est un mangeur difficile, mais qu’il a essayé d’élargir son

palette. Selon le

Kansas City Star, sa petite amie, Brittany Matthews, l’a énormément aidé

avec la nutrition.

Matthews, qui sort avec Mahomes depuis qu’ils étaient au lycée, est venu chercher et a déménagé à Kansas City lors de la rédaction de Mahomes. Matthews, qui est une athlète à son propre égard, est actuellement entraîneur personnel. Elle garde le régime de Mahomes propre, mais il semble qu’il soit toujours autorisé à se livrer à sa nourriture préférée. Quelle est cette nourriture? Croyez-le ou non, c’est du ketchup.

Patrick Mahomes # 15 et Travis Kelce # 87 | Mark Brown / .

Pour Kelce, ses habitudes alimentaires le jour du match sont très axées sur les glucides. L’étoile serrée des étoiles a déclaré au Men’s Journal qu’il avait toujours du pain perdu lors des repas d’avant-match avec cette équipe pour faire grimper sa glycémie. Il a noté que la plupart du temps, il jouait avant 13 heures, donc le déjeuner pourrait ne pas arriver. Il est également un grand fan de la gamme de gommes Hilo.