Une nouvelle théorie du complot impliquant Peter, Kelley et Madison choque les fans

Le Bachelor 2020 est peut-être terminé, mais les fans suivent toujours Peter Weber, Madison Prewett, Hannah Ann Sluss et les autres candidats de la saison. Dans une tournure surprenante, ni Weber ni Prewett n’ont fait de presse après leur révélation qu’ils entreraient dans une relation, prenant les choses un jour à la fois. En fait, ni Prewett ni Weber n’ont posté sur les réseaux sociaux depuis la finale de The Bachelor 2020. Certains fans spéculent sur la raison de cela et ont proposé toute la théorie.

Madison Prewett et Peter Weber | John Fleenor via .

Pourquoi Kelley Flanagan était-elle à la finale «The Bachelor» 2020?

Lors de la finale du Bachelor 2020, Weber a été confronté non seulement à deux femmes avec qui il est sorti (Prewett et Sluss) mais à trois. Les fans se souviendront de Chris Harrison annonçant que Kelley Flanagan (qui a été renvoyée chez elle juste avant les villes natales) était dans le public. L’animatrice chevronnée a ajouté au suspense en ajoutant qu’il était «important qu’elle soit là». Cela a surpris les fans parce que l’avocate n’était pas invitée au Women Tell All, bien qu’elle soit une favorite des fans sans précédent. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi cette décision avait été prise, Harrison a donné une excuse fragile qui n’a pas résisté.

Alors pourquoi Flannagan était dans le public, d’autant plus qu’elle n’a dit aucun mot lors de la finale du Bachelor 2020? Certains fans pensaient qu’elle était là pour soutenir Prewett avec qui elle est de bons amis. D’autres fans croient que c’est parce qu’elle et Weber sont ensemble maintenant. Il y avait une théorie selon laquelle Flanagan était la gagnante parce qu’elle était exclue du Women Tell All et parce que la famille de Weber la suivait sur Instagram et le faisait depuis un certain temps. Mais maintenant, plus d’informations ont été fournies qui soutiennent davantage cette théorie.

Peter Weber et Flanagan sont-ils ensemble maintenant?

Plusieurs rapports ont été publiés qui suggèrent que Weber est avec Flanagan plutôt que Prewett. Le plus gros concerne le frère cadet de Weber, Jack Weber. Il aurait été intoxiqué une nuit et se serait vanté de la vie amoureuse de son frère. L’histoire est que Flanagan et Weber se sont liés au moment où le Superbowl s’est produit après qu’il a rompu son engagement avec Sluss et qu’ils sont ensemble depuis. Cela expliquerait pourquoi Flanagan était présente à la finale du Bachelor 2020 et pourquoi elle a été mystérieusement exclue du Women Tell All.

Récapitulatif rapide de la finale 2020 de «The Bachelor»

Mais où se situe Prewett dans ce gâchis? Apparemment, elle et Weber simulent actuellement leur relation pour que Prewett maintienne sa renommée Instagram et que la franchise The Bachelor puisse maintenir leur précieuse histoire. Il est assez étrange que Harrison se soit rendu dans la ville natale de Prewett au nom de Weber à son insu ou sans son consentement. Même Arie Luyendyk Jr. (qui a également tiré un switcheroo) est allé à la maison de Lauren Luyendyk née Burnham pour la récupérer après avoir rompu son engagement avec Becca Kufrin.

Les fans de Reddit et Twitter pensent que Madison Prewett sort avec quelqu’un d’autre

Comme si les choses n’étaient pas assez dramatiques, il y a aussi une rumeur selon laquelle Prewett a quitté Weber et qu’elle sort actuellement avec un gars à l’école du séminaire. Cela expliquerait pourquoi Weber ne semblait pas si excitée de voir Prewett quand elle est apparue chez lui de façon inattendue. Cela expliquerait également pourquoi il semblait réticent à déclarer qu’ils entreraient ensemble dans une relation. De plus, cela rendrait la mère de Weber, l’hostilité ouverte de Barbara Weber envers Prewett beaucoup plus raisonnable.

À ce stade, nous ne savons plus quoi croire. Le Bachelor 2020 n’est rien de moins qu’un feu de benne. Selon les mots des jeunes, «jetez toute la saison».