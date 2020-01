Une nouvelle théorie troublante relie le passé et le présent de la pire façon

Le retour de This Is Us a choqué tout le monde. Beaucoup de nouvelles informations sont apparues tout en ouvrant simultanément de nouveaux sujets de discussion. Parmi les plus grands moments de «ce qui vient de se passer», il y a eu Randall (Sterling K. Brown). Maintenant, les fans pensent qu’il pourrait y avoir un lien entre une situation traumatisante dans le passé et l’incident de la fin de l’épisode de mardi. Voici le dernier [disturbing] C’est la théorie de nous.

«This Is Us» a déclenché plus de questions

Chrissy Metz en tant que Kate | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Dans la première mi-saison de This Is Us, «Light and Shadows», les médecins ont exploré les problèmes de mémoire de Rebecca (Mandy Moore) pour obtenir des réponses. Malgré la légère contrariété de Miguel (Jon Huertas), Randall a appelé en faveur, comme il a tendance à le faire, avec le meilleur neurologue du pays.

Miguel a annulé les pertes de mémoire de Rebecca comme “vieillissant” et a estimé que Randall avait outrepassé, mais a finalement présenté ses excuses.

Les tests ont indiqué que Rebecca est en fait confrontée à la perte de souvenirs. L’ampleur de l’aggravation de son état se révélera en temps voulu.

Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan) font toujours face à une bataille difficile au sein de leur mariage. Après que Kate eut confronté Toby à propos de sa relation avec «l’amie» de CrossFit, Lady Kryptonite, les choses se sont mal à l’aise – rapidement.

Toby a avoué qu’il avait changé de gymnase pour éviter la femme (qui avait essayé de l’embrasser après tout). Il a également dit que sa distance était due à leur fils, la déficience visuelle de Jack. Certains craignent que Toby n’ait une relation tendue avec Kate et Toby pour son incapacité à se connecter avec Jack lorsque Jack a du mal à voir à long terme.

Kevin (Justin Hartley) a rencontré sa fille de rêve, Lizzie (Sophia Bush). Il lui a donné une date magique (irréaliste) avant qu’elle ne révèle qu’elle était mariée.

Pendant ce temps, des flashbacks de l’histoire d’amour de Jack (Milo Ventimiglia) et de Rebecca (Mandy Moore) ont révélé que le père de Rebecca est intervenu pour chasser Jack pour ne pas être “assez bon”. Cela n’a fait que Rebecca aimer Jack plus.

Tout cela, cependant, est devenu le précipice de ce qui allait arriver à Randall dans les derniers moments choquants de l’épisode.

Randall hallucine-t-il?

Une fois que Randall est rentré chez lui en Pennsylvanie, il a vérifié Beth (Susan Kelechi Watson) et trois filles qui dormaient. Stressé par le poids des problèmes de mémoire de sa mère, la vie dans la fonction publique et les pressions d’être le meilleur mari et père de l’univers (comme son père, Jack), Randall apparaît un peu hors de propos.

Quand il descend les escaliers pour prendre un verre d’eau, un intrus armé se tient dans la cuisine. L’épisode s’est terminé avec Randall trempé de peur. Naturellement, les fans ont toutes les théories sur ce que signifie ce moment et qui pourrait être l’intrus.

Le producteur exécutif, Isaac Aptaker, a suggéré que la santé mentale défaillante de Randall était soudainement accablante. L’intrus, qu’il soit réel ou halluciné, est la manifestation de tout ce que Randall peut prendre.

“Ce sera la paille qui amènera Randall à réévaluer ce qui se passe avec sa propre santé mentale et ce qu’il peut gérer”, a déclaré Aptaker à Entertainment Weekly.

Brown a également laissé entendre que la théorie d’une autre panne pourrait s’avérer vraie. Il a halluciné avant et a récemment ignoré l’appel de Beth à propos de la thérapie.

“Fogelman et nos écrivains ont proposé un scénario qui, je pense, est assez convaincant”, a déclaré Sterling lors de la récente tournée de presse hivernale de la Television Critics Association.

«Cela nous permet d’approfondir davantage la santé mentale de Randall et la façon dont il prend soin de lui – ce qui est bien et ce qui ne va pas dans la façon dont il prend soin de lui-même et comment il pourrait potentiellement faire un meilleur travail.»

Il est plausible que Randall rompe avec tout le stress, mais les fans de This Is Us pensent qu’il pourrait y avoir une autre connexion.

Les fans pensent que ces deux choses sont liées en ce qui concerne la situation alarmante de Randall

This Is Us n’écrira pas ce qui est attendu. Pour cette raison, certains ne peuvent s’empêcher de sortir des sentiers battus.

“Et si l’intrus est l’ex-disquaire de Kate?”, A écrit un fan sur Reddit.

Ce n’est pas un scénario totalement impossible. À ce stade, les téléspectateurs ne savent toujours pas l’étendue de la relation de Marc (Austin Abrams) avec [teen] Kate, Randall, Kevin et Rebecca.

Les showrunners avaient précédemment fait allusion à la relation toxique, peut-être abusive de Marc avec Kate, et les téléspectateurs ne voulaient pas qu’il se réfère à Randall comme «Randy», de la manière la plus irrespectueuse.

Cela dit, il pourrait y avoir pire pour Kate. Randall, étant le bon frère qu’il est, pourrait s’impliquer trop, obligeant Marc à s’en prendre à tout le monde. Marc pourrait peut-être garder une rancune pendant des années. D’autres sont d’accord.

«Tobias Jelinek est crédité de The Intruder sur IMDB. Austin Abrams a joué le petit ami adolescent de Kate, Marc. Je ne sais pas dans quelle mesure la théorie pourrait être probable, mais je pourrais certainement acheter une ressemblance distincte entre les deux acteurs. Même couleur des yeux, structure faciale similaire, teint, etc. Je ne l’exclurais pas entièrement comme une possibilité », a ajouté un autre fan.

Un autre fan a fait écho à la théorie en disant: «C’était aussi ma première pensée. Je pense vraiment que c’est quelqu’un que Randall connaît. J’ai pensé à cet ex mystérieux après presque chaque épisode, et je me demande si c’est lui qui revient après avoir été en prison ou quelque chose comme ça. “

Via Twitter, les fans contribuent toutes les variantes de cette théorie, et d’autres. Lequel se révélera vrai? Nous devrons attendre que l’épisode centré sur Randall révèle tout.

This Is Us est diffusé mardi à 21 h. ET sur NBC.