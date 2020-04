Une nuit atroce avec Quentin Tarantino a conduit Fiona Apple à arrêter la cocaïne

Fiona Apple est devenue célèbre dans les années 90 alors qu’elle n’était qu’une adolescente avec la sortie de son single, «Criminal», et de son clip controversé. Maintenant, la chanteuse a 42 ans et est sur le point de sortir son premier album depuis 2012. En prévision de sa sortie, Apple a permis à la lauréate du prix Pulitzer, Emily Nussbaum, de faire un exposé intime de sa vie alors qu’elle représente maintenant une pièce dans The New Yorker . Nussbaum a passé une semaine dans la maison d’Apple à Venice Beach, à regarder et à interviewer la chanteuse qui a donné un peu plus d’informations sur son processus pour l’album ainsi que sur sa consommation de drogue et comment elle l’a surmontée.

Fiona Apple aux prises avec la dépendance

Fiona Apple | Lloyd Bishop / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Apple n’a jamais parlé ouvertement de la consommation de drogues par le passé, mais dans les années qui ont suivi la montée en puissance de son adolescence, son apparence s’est affaiblie et des rumeurs ont commencé à se répandre. «L’héroïne chic» était l’esthétique de l’époque, dominant l’apparence de nombreux musiciens, modèles et acteurs, et Apple n’a pas fait exception à cette tendance.

Bien qu’elle n’ait jamais corroboré les rumeurs selon lesquelles elle avait consommé de l’héroïne, elle a maintenant parlé de sa consommation de drogues. Il semble que la plupart de ces événements aient eu lieu lors de sa relation avec le réalisateur Paul Thomas Anderson (Magnolia, Boogie Nights), qui est maintenant marié à l’ancienne star de SNL, Maya Rudolph.

Nussbaum a écrit: «Mais, comme Apple s’en souvient, la romance [with Anderson] était douloureux et chaotique. Ils reniflèrent de la cocaïne et engloutirent l’ecstasy. Apple a bu beaucoup. » Elle a ensuite ajouté: “Apple ne se considère pas comme une alcoolique, mais pendant des années, elle a bu de la vodka seule, tous les soirs, jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse.”

Peut-être que la nature malsaine de leur relation est la raison pour laquelle Apple qualifie parfois son ancien petit ami de «Parent Parent Teacher Association» lorsqu’elle doit parler de leur relation maintenant.

Qu’est-ce qui a poussé Fiona Apple à cesser de consommer de la drogue?

Apple a cessé de consommer de l’alcool il y a un an, et de la cocaïne des années avant elle, après «une nuit atroce» chez le réalisateur Quentin Tarantino avec Anderson. Fidèles à la nature poétique d’Apple, les quelques citations directes d’elle dans l’article de New Yorker sont un peu vagues. Elle a plaisanté: «Chaque toxicomane devrait simplement être enfermé dans une salle de cinéma privée avec Q.T. et P.T.A. sur le coke, et ils ne voudront plus jamais recommencer. ” Il n’y a eu aucune autre élaboration, bien qu’il ne soit pas clair si c’est par la propre omission d’Apple ou de Nussbaum.

Dans une interview antérieure avec Vulture de 2019, Apple a également discuté de son utilisation de médicaments (pour ses problèmes de santé mentale) et de marijuana: «J’ai pris trop de médicaments pendant un certain temps. Maintenant, je suis en train de consommer moins de médicaments. Mais le pot m’aide. L’alcool m’a aidé pendant un certain temps, mais je ne bois plus. Maintenant, c’est juste du pot, du pot, du pot. ”

Le nouvel album de Fiona Apple Fetch the Bold Cutters arrive bientôt

Apple est maintenant une nouvelle ère plus saine et plus optimiste de sa vie. Dans le cadre d’une vidéo de questions-réponses pour ses fans sur Tumblr, elle a répondu à une question sur le moment où elle a été entendue répéter “Il n’y a pas d’espoir pour les femmes” lors d’une séance photo avec le magazine Spin. Elle a expliqué qu’elle était enfant à l’époque et qu’elle n’en a plus l’impression, en disant: «Ce n’est pas comme ça. C’est surtout pas comme ça maintenant… ça va aller. Il y a toujours de l’espoir pour les femmes. Nous espérons. Nous sommes l’espoir dans le monde. “

Son nouvel album est venu comme ses autres, en son temps et est en préparation depuis 2012. La date a été repoussée plusieurs fois. Cette fois, l’album entièrement sous le contrôle d’Apple a été enregistré chez elle, avec la collaboration d’autres chanteurs et musiciens choisis par Apple.

Les chansons de l’album se concentrent beaucoup sur le rythme et le groupe d’Apple a utilisé une variété d’objets étranges pour faire des sons de percussion tels que des gousses de graines cuites au four et des bidons d’huile pleins de saleté. L’accent mis sur le rythme et le son des objets trouvés n’est pas nouveau pour Apple, qui lutte contre le TOC depuis l’enfance, ce qui l’a amenée à développer des rituels rythmiques avec des choses comme les feuilles sèches.

Une récente vidéo publiée sur YouTube a annoncé que la sortie numérique est prévue pour le 17 avril de cette année.