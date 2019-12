Une première chronologie de la romance qui a changé la famille royale pour toujours

L’incroyable mariage de la reine Elizabeth et du prince Philip s’étend jusqu'aux années 40. Au cours des 72 dernières années, le couple a été témoin d'événements assez importants dans l'histoire du monde, sans parler de ce qu'ils ont vécu à la tête de la famille royale. Voici un aperçu de leur romance épique qui a changé la royauté pour toujours.

La princesse Elizabeth et le prince Philip | Photo par l'agence de presse d'actualité / .

1934

En 1934, Elizabeth Alexandra Mary Windsor n'avait que 8 ans, mais c'est l'année où elle a croisé pour la première fois son futur mari, Philip Mountbatten. Les deux assistaient à un mariage pour le cousin de Philip, la princesse Marina de Grèce et du Danemark, qui épousait l'oncle d'Elizabeth, Prince George.

À l'époque, Elizabeth n'était pas la première à monter sur le trône

et avait peu d'espoir de remporter la couronne.

Elizabeth et Philip se rencontreront quelques années plus tard en 1939, ce qui

c'est là que leur amitié a vraiment commencé. Selon Oprah Magazine, Elizabeth était

amoureux de Philip, qui avait 18 ans et fréquentait la Royal Naval

Université.

"Eh bien, nous nous sommes rencontrés à Dartmouth, et en ce qui me concerne

ce fut une expérience très amusante, monter à bord du yacht et les rencontrer,

et ce genre de chose, et c'était tout », se souvient plus tard Philip.

Années 1930-1940

Même si Elizabeth n'avait que 13 ans lorsque leur amitié

a commencé, elle a commencé à échanger régulièrement des lettres avec Philip. Tandis que

la différence d'âge semble un peu effrayant, la famille royale vit dans ses propres bulles de

normalité. De plus, leur cour a duré plusieurs années, donc les choses ont commencé

très lentement.

En 1946, Elizabeth et Philip étaient éperdument amoureux l'un de l'autre et voulaient faire passer les choses au niveau supérieur.

«Avoir été épargné par la guerre et avoir vu la victoire, avoir

eu la chance de me reposer et de me réadapter, d'être tombé amoureux

complètement et sans réserve, rend chacun personnel et même le monde

les problèmes semblent minimes et mesquins », a expliqué Philip dans une lettre en 1946.

La famille d’Elizabeth aimait Philip, bien qu’il n’ait pas

avoir tous les titres qui sont généralement nécessaires pour épouser une future reine. Roi

George a finalement accepté, bien qu'il ait forcé Philip à attendre celui des fiançailles

plus d'années jusqu'à Elizabeth avait 21 ans.

1947

Lorsque Elizabeth et Philip ont annoncé leur engagement dans le

été 1947, les journalistes ont noté que leur union n’avait pas été organisée et que le

les deux se mariaient par choix. C'était quelque chose d'un peu inhabituel

pour la famille royale, surtout pour quelqu'un qui allait être reine.

Le 20 novembre 1947, Elizabeth et Philip ont fait le nœud dans un

magnifique cérémonie à l'abbaye de Westminster. Plus de 2 000 invités ont assisté à la

cérémonie, qui a été diffusée sur les ondes radio du monde entier.

La princesse Elizabeth (future reine Elizabeth II) et son fiancé, Philip Mountbatten au palais de Buckingham, après l'annonce de leurs fiançailles, 10 juillet 1947 | Photo par l'agence de presse d'actualité / archives Hulton / .

Après le mariage, les jeunes mariés ont déménagé à Clarence House

et vivait dans des chambres adjacentes, ce qui était courant parmi la classe supérieure.

1948-1952

Les cinq années suivant leur mariage étaient assez normales pour Elizabeth et Philip. Les deux ont accueilli leur premier enfant, le prince Charles, en 1948, et leur deuxième, la princesse Anne, en 1950.

A l'époque, Philip était toujours dans la marine et était stationné à

Malte. En passant, le couple est retourné à Malte en 2007 en l'honneur de la

les premières années de leur mariage.

En 1952, la vie d'Elizabeth a changé pour toujours avec le décès de son

père, le roi George VI.

1953

Elizabeth a été couronnée reine Elizabeth II en 1953 à un jeune âge

de 25 ans. Son couronnement l'a mise sous les projecteurs internationaux et

changé la dynamique de sa relation avec Philip.

Philip a eu un peu de mal à s'adapter à ses nouvelles fonctions d'épouse de la reine Elizabeth. Il aurait même heurté la tête à Winston Churchill, le premier ministre de l'époque, car il voulait que ses enfants gardent son nom de famille, Mountbatten.

Après un certain temps, Philip s'est adapté à sa nouvelle vie et est devenu un énorme

soutien à la reine Elizabeth au fil des ans.

1957

À la fin des années 1950, Philip a essuyé des tirs après que des rapports ont fait surface

qu'il a eu une liaison avec une femme mystère dans le West End. Le palais de Buckingham

a nié avec véhémence les rumeurs de tricherie, Philip plaisantant en disant qu'il n'est pas seul

pendant assez longtemps pour avoir une liaison même s'il le voulait.

Les rapports d'une affaire n'ont jamais été confirmés, et la reine

Elizabeth ne les a jamais reconnus du tout.

Au lieu de cela, la reine Elizabeth n'a jamais exprimé sa gratitude

pour le soutien que Philip lui a apporté au fil des ans. Et après 72 ans de

mariage, leur relation est aussi forte que jamais.