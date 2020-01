Une preuve solide Liam Hemsworth pourrait avoir trouvé son véritable âme sœur

En août dernier, Liam Hemsworth et Miley Cyrus ont soudainement annoncé qu’ils divorçaient après seulement quelques mois de couple marié. Depuis lors, ils ont tous les deux évolué avec d’autres personnes.

Hemsworth est resté en grande partie silencieux sur sa vie amoureuse. Cependant, en décembre, il a été vu avec le mannequin Gabriella Brooks. Alors que les fans tentent toujours de déterminer où se trouve cette relation, il y a en fait des raisons de croire que Hemsworth et Brooks sont vraiment destinés à être.

Comment Liam Hemsworth et Gabriella Brooks se sont-ils rencontrés?

Liam Hemsworth | Matthias Nareyek / .

On ne sait pas comment Hemsworth et Brooks se sont rencontrés, mais le couple a été aperçu pour la première fois à la mi-décembre en train de déjeuner avec les parents de Hemsworth en Australie. L’atmosphère semblait être conviviale et il semble que la relation entre Hemsworth et Brooks pourrait devenir plus sérieuse.

“Liam se sent à l’aise avec Gabriella”, a déclaré une source à Us Weekly. «Sa famille l’approuve et l’aime vraiment, ce qui est très important pour lui.»

De plus, l’initié a partagé que Hemsworth est «heureux de passer à autre chose» de Cyrus.

Cependant, une autre source a récemment déclaré à Hollywood Life que bien que Hemsworth et Brooks passent beaucoup de temps ensemble, la paire n’a actuellement “aucune étiquette” sur ce qu’ils sont.

“Gabriella le laisse être lui-même et ne met aucune pression sur lui”, a déclaré l’initié. “Ils n’ont aucune étiquette sur la situation actuelle avec eux et bien qu’ils soient tous les deux vraiment privés, ils se sentent assez à l’aise l’un avec l’autre pour sortir en public et se permettre la liberté de passer un bon moment.”

Pourquoi Liam Hemsworth aurait pu trouver son âme sœur à Gabriella Brooks

Les choses semblent plutôt bonnes pour Hemsworth et Brooks, et il y a des raisons de croire que le couple pourrait rester ensemble très longtemps.

D’une part, Brooks semble comprendre le besoin de confidentialité de Hemsworth. Lorsque Hemsworth sortait avec Cyrus, il était clair pour de nombreux spectateurs que, même si Cyrus aimait la vie sous les projecteurs, il n’était pas à l’aise avec toute l’attention qu’il recevait.

Hemsworth a toujours essayé de garder sa vie personnelle à l’écart du radar du public, et il semble que Brooks soit de la même manière. Ni Hemsworth ni Brooks n’ont parlé aux médias de leur relation naissante, ce qui est un bon signe et montre qu’ils veulent simplement tout garder entre eux.

De plus, des sources ont également révélé que Hemsworth et Brooks ont beaucoup en commun. Tous deux viennent d’Australie et aiment les mêmes passe-temps, comme surfer et traîner à la plage.

Le divorce de Liam Hemsworth et Miley Cyrus a-t-il encore été finalisé?

Avec toutes les nouvelles concernant Hemsworth et Cyrus entamant de nouvelles relations, il est facile d’oublier que les deux ont encore un divorce à traverser. Leur divorce n’est pas encore finalisé, mais les rapports indiquent que cela pourrait être fait dans quelques mois.

En août, The Blast a partagé que le processus de divorce devrait être fluide et «amical» pour Hemsworth et Cyrus puisqu’ils ont tous deux signé un accord prénuptial avant de se marier. Le média a indiqué à l’époque que tout devrait être finalisé d’ici Halloween 2019.

Bien sûr, il semble que le divorce de Hemsworth et Cyrus ait été un peu repoussé. Bien qu’ils soient parvenus à un accord sur la façon de diviser leurs biens et sur la personne qui obtient la garde de leurs animaux, il a été dit que le divorce ne sera probablement finalisé qu’en mars 2020.

Dans tous les cas, un initié a déclaré à People que Cyrus “est soulagé qu’elle et Liam soient parvenus à un accord en matière de divorce”.

“Elle veut juste passer à autre chose”, a expliqué la source.