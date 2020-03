Une représentation brute et sans compromis de la maladie mentale

Autant de films osent aborder des sujets sensibles. Mais ce faisant, ils la jouent souvent trop en sécurité, désinfectant les problèmes en question et sapant la possibilité d’une meilleure représentation à l’écran. Mais Inside the Rain est différent, principalement à cause de la voix qui le guide vers l’écran.

Le film est centré sur Ben Glass (scénariste / réalisateur / star Aaron Fisher), un étudiant universitaire traitant du trouble bipolaire et d’une foule d’autres conditions. Lorsqu’il est expulsé à tort de l’école, Ben – un cinéaste en herbe – décide d’appliquer ses impulsions créatives à sa situation personnelle.

En ce qui concerne l’intrigue, le film de Fisher est assez simple. Pourtant, les performances et, en particulier, son équilibre tonal distinguent Inside the Rain des films comme lui.

Une photo de «Inside the Rain» mettant en vedette les stars Ellen Toland et Aaron Fisher | Acte 13

La performance de plomb complexe d’Aaron Fisher ancre le film

Entre des mains moins capables, Ben aurait pu apparaître comme une version à l’emporte-pièce et à la saccharine d’une personne aux prises avec des problèmes de santé mentale. Mais avec Fisher derrière la caméra, il n’a pas peur de s’attaquer aux hauts et aux bas de l’histoire de Ben. Et cela témoigne de la façon dont Fisher a incorporé des éléments de sa propre vie dans Inside the Rain.

Parfois, Ben n’est pas toujours présenté sous le jour le plus sympathique. Après tout, il passe la majeure partie du film en ignorant les conseils de tout le monde autour de lui. D’une part, sa quête implacable est inspirante, car il suit sa passion quoi qu’il arrive. Mais cela crée également des moments inconfortables, car la vie «imprudemment extravagante» de Ben – comme il l’appelle – conduit à de mauvais choix.

L’élément méta-textuel d’Inside the Rain, en fait, donne au film une texture fascinante. Tout comme Ben lutte avec sa propre vie à travers le cinéma, Inside the Rain – le premier long métrage de Fisher – sert peut-être un objectif similaire. Pour cette raison, l’histoire porte une aura d’authenticité qui maintient les téléspectateurs engagés et du côté de Ben tout au long de son exécution serrée de 90 minutes.

Un casting solide soutient la vision de Fisher

Bien sûr, Inside the Rain n’est pas un one-man show, du moins pas au sens strict du terme. Fisher compte sur un certain nombre de collaborateurs pour réaliser sa vision. En plus de la talentueuse équipe qui a aidé à rassembler le film, il présente également un casting de soutien mémorable.

Fraîchement sortie de son rôle hors du commun en tant que Renée Montoya dans Birds of Prey, Rosie Perez joue la thérapeute bien intentionnée de Ben. Et l’actrice capture le personnage dur comme des ongles avec le même aplomb qu’elle apporte à chaque rôle. Ses scènes avec Fisher sont parmi les meilleures du film, alors que les deux acteurs se disputent l’avenir de Ben.

Ensuite, il y a Emma d’Ellen Toland, la jeune femme énigmatique qui entre dans la vie de Ben au moment où il prépare son film. Paul Schulze et Catherine Curtin font également beaucoup avec un temps d’écran plus limité en tant que parents frustrés de Ben. Et Eric Roberts se présente comme un producteur de film coloré intéressé à alimenter le projet pour animaux de compagnie de Ben.

“Inside the Rain” est maintenant sur Amazon Prime

Avant la pandémie de coronavirus et les fermetures de théâtre qui ont suivi, Inside the Rain se dirigeait directement vers les cinémas. En fait, le film avait déjà sécurisé des écrans dans 40 des principaux marchés. Au cours de son week-end d’ouverture à New York, Inside the Rain a même réalisé les ventes de billets moyennes par théâtre les plus élevées.

Son avenir sur grand écran était donc très prometteur. Hélas, en ces temps sans précédent, le film est sorti directement sur les plateformes à la demande. Bien qu’il soit disponible dans divers endroits, les abonnés d’Amazon Prime Video peuvent le diffuser dès maintenant.

Peu importe le temps qu’il fait à l’extérieur, la combinaison habile de romance, de drame et de comédie de Inside the Rain en fait une montre largement satisfaisante pour toute personne coincée à l’intérieur pendant l’auto-quarantaine.