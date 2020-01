Une saga américaine obtient une saison 2

Impressionné par ce que vous avez vu dans Wu-Tang de Hulu: une saga américaine? Les fans du légendaire groupe de hip-hop ont regardé la première saison de la série scénarisée lors de sa première à l’automne dernier, tout comme les critiques de télévision, les mélomanes et les téléspectateurs curieux. Depuis la diffusion du dernier épisode, les gens se sont demandé s’il y aurait un retour à Shaolin pour en savoir plus sur l’histoire de Wu. Nous avons enfin une réponse.

Signalisation pour «Wu-Tang: une saga américaine» | Johnny Nunez / . pour Hulu

Hulu renouvelle «Wu-Tang: une saga américaine» pour la deuxième saison

Au cours de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association, Hulu a annoncé le renouvellement de la série, saluant la première diffusion comme un succès. Le spectacle a été co-créé et écrit par Alex Tse et RZA de Wu-Tang, avec d’autres membres du groupe servant de producteurs. Au cas où vous n’auriez pas eu la chance de découvrir la série, voici un synopsis de Hulu:

«Basée sur l’un des groupes de musique les plus influents de l’histoire du hip-hop, le Wu-Tang Clan, la série raconte l’histoire et la formation derrière le groupe de musique alors qu’ils font face à la lutte quotidienne pour équilibrer leur carrière musicale au milieu de la drogue induite au début ’90s. ”

La première saison a présenté les principaux membres de Wu-Tang et leurs histoires, montrant leurs luttes à Staten Island, la vie de famille et la dynamique de groupe. Tout le monde ne s’entendait pas au début, mais RZA les a réunis avec la musique. Les fans espèrent voir la poursuite de la trajectoire du groupe dans le hip-hop et devenir l’une des équipes de rap les plus prolifiques de la culture.

La première saison a marqué des points dans les streams et avec le public

Il ne fait aucun doute que la base de fans de Wu et le bouche à oreille ont aidé la série Hulu riginal à recueillir de nombreux spectateurs. Le rapport régulier de Business Insider sur les statistiques de streaming lorsque Wu-Tang: une saga américaine diffusait des épisodes hebdomadaires montrait que les expressions de la demande atteignaient en moyenne plus de 25 000 000 par semaine.

Rotten Tomatoes lui a donné un score de 80% (avec une audience de 92%) et alors que beaucoup voulaient entendre plus de musique dans le premier épisode, la série se concentre délibérément sur le développement du personnage. Il plonge également profondément dans les effets de la vie de rue sur les aspirations des jeunes hommes, et comment leur situation et leur talent les ont finalement réunis.

Ce que les fans veulent voir dans la saison 2

Comme mentionné, maintenant qu’une deuxième saison est définitivement lancée, les téléspectateurs veulent plus de musique. Les fans veulent également voir comment Ghostface Killah (Dennis) et Raekwon (Sha) résolvent leurs différences et deviennent le duo de mailles serrées que nous les connaissons.

Il y a aussi la question de U-God. Quand apparaîtra-t-il et cela signifie-t-il qu’il y aura plus de scènes où ils feront des chansons? Plus précisément, la création du classique Enter the Wu-Tang (36 Chambers) est quelque chose qui gardera tout le monde collé à leurs écrans.

Du côté des affaires, il est plus que probable que le public apprendra le rôle de Divine dans le succès de Wu-Tang, l’origine du logo Wu-Tang et l’introduction du collectif à Steve Rifkind.

Rifkind a joué un rôle déterminant dans leur cheminement en signant Wu chez Loud Records dans les années 90. Aucune date de sortie n’a été donnée pour la saison deux, mais le casting de Wu-Tang: une saga américaine et le groupe lui-même est prêt à poursuivre le voyage avec Hulu.