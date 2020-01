Une victime présumée de Harvey Weinstein se retire de l’accord de règlement

2020-01-20 17:30:05

Une autre des victimes présumées d’Harvey Weistein a choisi de ne pas participer à un accord de règlement de recours collectif, Dominique Huett se prononçant contre l’accord.

L’actrice Dominique Huett – qui a affirmé que le magnat du cinéma déshonoré l’avait invitée à un hôtel pour une réunion d’affaires en 2010 et lui avait forcé la fellation avant de se masturber – faisait partie de plus de 30 des victimes présumées qui recevraient une partie d’un contrat de 36 millions de livres sterling .

Cependant, elle a déclaré au journal The Guardian: “Au départ, je pensais que c’était la meilleure option pour tout le monde, mais après avoir découvert plus de détails, je pense que le retrait est le meilleur moyen d’obtenir une meilleure offre pour moi et pour tout le monde.”

L’accord visait à rembourser les dettes de sa société Weinstein, bien que Dominique ait maintenant rejoint Kaja Sokola, Wedil David et Alexandra Canos pour se retirer de l’offre de règlement.

Il a été récemment rapporté que les représentants du cinéaste avaient conclu un accord avec plus de 30 femmes après deux ans de négociations.

En vertu de l’accord de principe, Weinstein ne paierait rien – ni n’admettrait aucun acte répréhensible – tandis que le règlement lui-même serait payé par son entreprise.

Maintenant, on dit qu’une audience doit avoir lieu avant que son procès pénal en cours ne soit reporté à février.

Weinstein est actuellement jugé à New York pour cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, y compris deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel – toutes allégations qu’il nie avec véhémence.

Les déclarations d’ouverture du procès pénal devraient être prononcées mercredi (22.01.20), tandis que le procès se poursuivra probablement jusqu’au début mars.

Pendant ce temps, l’équipe de Weinstein a récemment révélé qu’elle cherchait à déclarer un procès dans son affaire d’agression sexuelle en cours alors qu’elle allègue qu’un des jurés a écrit un roman à venir intitulé “ Age of Consent ”, qui parle d’hommes plus âgés poursuivant des femmes plus jeunes.

Selon TMZ, l’équipe de Weinstein pense que les sujets abordés dans le roman du juré – qui doit être publié en juillet de cette année – sont similaires aux accusations portées contre le magnat du cinéma déshonoré, et pourraient donc avoir une incidence sur la façon dont le juré en question considère l’affaire. L’avocate principale de Weinstein, Donna Rotunno, affirme que le juré n’a pas divulgué les informations sur le livre lors de sa sélection pour le jury.

