Une vidéo d’arrestation folle montre un moment où maman est surprise en train de construire une bombe à l’intérieur de Walmart

C’est le moment où une maman de Floride a été arrêtée pour avoir prétendument construit une bombe à l’intérieur d’un Walmart – en utilisant des articles qu’elle avait trouvés sur les étagères.

Emily Stallard, 37 ans, a été appréhendée par un agent de conservation des poissons et de la faune de la Floride le 11 janvier, dont la caméra corporelle a enregistré tout l’incident.

Elle a été accusée d’avoir construit un engin explosif en remplissant un pot de maçon avec du kérosène et des clous, et en trempant un lacet dans le carburant pour servir de fusible – tout juste devant son jeune fils.

AVERTISSEMENT: LANGUE GRAPHIQUE

Lorsque l’agent Reece Alvis s’approche d’elle dans le magasin, elle tient un briquet à la main.

Après s’être identifié, il lui demande de sortir du magasin, mais elle refuse, lui disant qu’elle va se faire tuer si elle le fait.

“Eh bien, tu ferais mieux d’appeler un tas d’autres personnes pour me faire sortir”, lui dit-elle, “parce que je veux juste un tas d’autres personnes ici … peut-être les agences de presse.”

L’officier refuse de lui permettre d’utiliser son téléphone, alors elle le tend à son fils alors qu’elle est menottée, lui criant de commencer à appeler les gens. Elle se met en colère quand il ne le fait pas assez rapidement, lui jurant avant d’essayer de composer avec son nez pendant qu’il le tient, jusqu’à ce que l’officier intervienne, dans la séquence vidéo complète publiée par la police. (TooFab n’a pas inclus cette partie de la vidéo pour protéger l’identité de l’enfant.)

“Donc, la raison pour laquelle vous êtes actuellement menotté, c’est pour le pot de maçon rempli de clous et de kérosène que vous avez construit”, lui dit-il une fois à l’extérieur.

“Ce n’était pas le mien!” insiste-t-elle. “S’il y avait quelque chose comme ça, ce n’était pas le mien.”

«Eh bien, ils ont une vidéo de toi qui assemble ça», explique-t-il.

En effet, sa caméra corporelle le montre en train de photographier le contenu de son panier: elle contient plusieurs bidons de kérosène vides, un pack de six grands pots Mason en verre dont un a été retiré, plusieurs paquets de clous vides et une paire de baskets pour femme – une avec ses lacets enlevés.

La caméra corporelle de l’agent Alvis le montre également en train de regarder les images de vidéosurveillance par-dessus l’épaule d’un agent de sécurité, semblant montrer Stallard abaissant la dentelle blanche dans le pot rempli de liquide, avant de transporter l’appareil fait maison, tout en regardant son fils. Elle est au téléphone tout le temps.

À l’arrière du camion de police, Stallard admet qu’elle descend de la méthamphétamine, mais ne se souvient pas quand elle l’a prise.

La vidéo montre également Alvis lui demandant de se calmer après qu’elle ait commencé à sortir.

“Je jure que si vous brisez ma fenêtre ou bosselez mon camion, vous allez devoir payer des frais supplémentaires”, lui dit-il. «Tu te rends compte que tu viens de frapper la porte contre mon poignet, n’est-ce pas?

Elle continue de se tortiller dans les menottes, ce qui lui fait mal au poignet et son pantalon glisse; quand Alvis lui dit qu’il va la sortir de la voiture pour remonter son jean et lui procurer des poignets mieux ajustés, elle devient violente, menaçant de lui cracher dessus avant d’apparaître pour la poursuivre.

Après avoir placé un masque à la broche sur sa tête, elle prétend ensuite avoir le sida et menace de faire pipi partout sur lui.

“Vous f – putain de roi appelez quelqu’un”, crie-t-elle à l’arrière du camion, “dites-leur qu’il y a une bombe chez Walmart – et je ne l’ai pas fait!”

Stallard a été inculpé de tentative d’incendie criminel, d’attentat à la bombe incendiaire, de maltraitance d’enfants et d’avoir contribué à la délinquance d’un mineur, ainsi que de batterie d’un policier.

“Cette femme avait à sa disposition tout le matériel dont elle avait besoin pour provoquer des destructions massives”, a déclaré le shérif du comté de Hillsborough Chad Chronister après l’arrestation. “Je suis fier de la réponse rapide de l’officier et du personnel de sécurité qui sont intervenus et du travail minutieux effectué par mes adjoints pour enquêter sur cette affaire et procéder à une arrestation.

“Je ne saurais trop insister: si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Vous n’avez pas à vous attaquer à un méchant pour être un héros. Un seul appel téléphonique aux forces de l’ordre lorsque vous repérez quelque chose ou quelqu’un de suspect peut finalement sauver des vies.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.