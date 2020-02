Union Gabrielle: le mémorial de Kobe Bryant était “ très curatif ”

2020-02-25 07:30:05

Gabrielle Union, la star de «Être Mary Jane», a trouvé le mémorial de Kobe et Gigi Bryant «très guérissant».

Gabrielle Union a trouvé le mémorial de Kobe et Gigi Bryant “très guérissant”.

La star de ‘Being Mary Jane’ a admis qu’il était difficile et “très émouvant” de se rendre au Staples Center de Los Angeles pour se souvenir de la star du basket et de sa fille, décédée dans un accident d’hélicoptère le mois dernier.

S’adressant à Twitter après le mémorial émotionnel, elle a partagé: “Peu de pensées quittant le centre-ville de Los Angeles, le Staples Center … La beauté de Los Angeles était pleinement exposée aujourd’hui. à leur façon, le deuil à leur manière unique. Tous étaient les bienvenus et acceptés … Regarder tout le monde s’embrasser et vraiment se reconnaître … Très émouvant et très curieux à voir. De vieux bœufs écrasés. De nouvelles amitiés germaient … Rappel. Soutien les systèmes ont besoin de systèmes de soutien. Vérifiez les gens. Offrez de l’aide de toutes sortes, les choses banales peuvent sauver des vies … Aux coéquipiers de Gigi, nous avons eu la chance de nous rencontrer et de leurs parents, merci d’être de féroces guerriers sur et hors du terrain. Continuez à travailler dur et à vous appuyer les uns sur les autres. Nous vous célébrons. Vanessa et les filles. Nous vous aimons. Nous avons gotchu. (Sic) ”

Lors d’un discours poignant, la veuve de Kobe, Vanessa, a réfléchi à l’impact dévastateur que la mort de Kobe et de Gianna a eu sur ses autres enfants – Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans, et Capri, 8 mois – alors qu’elle jurait de assurez-vous qu’ils se souviennent de la «personne incroyable, mari et père» que Kobe était.

Elle a dit: “Dieu savait qu’ils ne pouvaient pas être sur cette Terre sans eux. Il a dû les ramener à la maison pour les avoir ensemble. Bébé, tu prends soin de notre Gigi. J’ai eu Nata, Bebe et KoKo. Nous aimons et nous manquons vous, boo et Gigi. Puissiez-vous tous les deux vous reposer en paix, amusez-vous au paradis jusqu’à ce que nous nous revoyions un jour. Nous vous aimons tous les deux et vous manquez pour toujours et toujours. Maman. “

