Usain Bolt pour devenir papa

Usain Bolt va devenir père pour la première fois alors que sa petite amie Kasi Bennett attend un bébé.

Le sprinter olympique à la retraite a partagé la nouvelle que lui et sa petite amie, Kasi Bennett, allaient devenir parents avec une publication sur Instagram montrant Kasi berçant son bébé.

Le médaillé d’or de 33 ans a écrit: “Je veux juste dire qu’un ROI ou UNE REINE est sur le point d’être ICI @ kasi.b.”

Kasi, qui sort avec Usain depuis 2014, a partagé des photos similaires sur sa propre page Instagram.

La future mère de 30 ans a ajouté des légendes à une série d’images lisant: “Notre enfant en or. Bientôt … Notre plus grande fête … Notre plus grande bénédiction.”

Usain, qui a remporté huit médailles d’or olympiques et battu le record du monde du 100 mètres au cours d’une brillante carrière sur piste – a admis avant l’annonce qu’il espérait avoir des enfants avec Kasi “dans un avenir proche”.

Il a dit: “Quelque chose que j’ai appris, c’est que ce n’est jamais bon d’avoir des enfants. Il m’a fallu un certain temps pour comprendre cela. Ce n’est jamais le bon moment. Il suffit de boucler et de le faire. C’est dans un avenir proche, donc, espérons-le. Nous verrons. ”

Le sportif jamaïcain a également expliqué pourquoi il gardait sa relation discrète avec Kasi, déclarant qu’il ne mettait pas sa vie amoureuse “là-bas”.

Il a dit: “Je ne suis pas un homme célibataire mais je ne mets pas tellement ma vie amoureuse là-bas.”

Usain – qui a pris sa retraite de l’athlétisme en 2017 – a également discuté de sa romance avec Kasi dans une interview en 2016, avouant qu’il voulait avoir trois enfants avec son partenaire.

Il a expliqué: “Nous venons de devenir vraiment sérieux, nous faisons un pas à la fois. Je veux vraiment une famille, cependant. Pour moi, au fil des ans, j’ai attendu parce que je veux m’assurer que c’est la bonne personne.

“J’ai toujours dit que je voulais trois enfants. L’autre jour, j’ai passé du temps avec mon copain qui a trois enfants et c’était fou. Je me disais:” Hmmmm, je veux vraiment 3 enfants? ” Mais oui, oui. J’en suis sûr. “

