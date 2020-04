Usman Umar commence à venir en Amérique avec sa petite fille Lisa, les fans réagissent

Le couple fiancé de 90 jours Usman Umar et la petite fille Lisa Hamme sont un couple étrange. Hamme, 52 ans, est originaire de Pennsylvanie et Umar, 30 ans, est un rappeur prometteur au Nigeria. Les deux se sont rencontrés sur Facebook et Umar a fini par écrire une chanson pour Hamme qu’il a fait ses débuts pour elle dans un club. Maintenant, avec leur relation de plus en plus tumultueuse, Usman Umar devient réel de venir en Amérique avec Babygirl Lisa Hamme, apparemment peu importe le coût.

La mère d’Usman Umar n’est pas sûre de Lisa Hamme

Les stars fiancées de 90 jours finissent souvent par rencontrer les parents de leurs amants une fois que les choses commencent à devenir sérieuses. Et avec Lisa Hamme ayant passé quelque temps au Nigeria avec Umar, il était temps pour Hamme de rencontrer sa mère.

Malheureusement pour Hamme, la mère d’Umar ne semble pas totalement d’accord avec Umar déménageant en Amérique – du moins, pas avec Babygirl Lisa Hamme. Hamme portait une pince traditionnelle et a amené une chèvre pour la famille d’Umar, mais la mère d’Umar n’était toujours pas satisfaite de Hamme.

La mère d’Umar lui a dit qu’elle craignait que la petite fille Lisa Hamme ne ramène Umar aux États-Unis et fasse de lui un esclave. Sa mère n’est déjà pas impressionnée par Hamme. Quand Umar a dit à sa mère qu’il sortait avec une chrétienne blanche, elle ne lui a pas parlé pendant trois mois.

Hamme n’a pas pu gagner la bénédiction de la mère d’Umar et a décidé de changer de tactique pour essayer de la gagner.

Lisa Hamme va-t-elle se convertir à l’islam pour Usman Umar?

Usman Umar et Lisa Hamme ont décidé de se rendre dans un service musulman pour tenter de gagner la mère d’Umar. Cependant, il est clair que Hamme a très peu d’expérience de l’islam ou des traditions islamiques.

La petite fille Lisa Hamme a déclaré, pendant l’épisode, “Mohammed a suggéré que nous allions à la mosquée avec maman et prions.” Fait intéressant, Hamme appelle la mère d’Umar «maman». De plus, Hamme a ordonné à Umar de se trouver à portée de voix de sa mère – ce qui n’a certainement pas apaisé ses craintes concernant le fait qu’Umar devienne un «esclave» de Babygirl Lisa.

Il reste à voir si oui ou non la star du Fiancé des 90 jours se convertira à l’islam pour gagner la mère d’Umar. Cependant, il semble douteux qu’assister à un service à la mosquée suffira à la dominer.

Usman Umar fera tout pour venir en Amérique, réagissent les fans de «90 Day Fiancé»

Babygirl Lisa Hamme de Fiancé 90 jours | baby_girl_lisa_2020 via Instagram

Pendant l’épisode, la star de 90 Day Fiancé a clairement indiqué qu’il prévoyait de se rendre en Amérique. Il a déclaré aux caméras: «Je veux aller en Amérique. Donc, je ferai tout mon possible pour m’assurer que cela se produira. »

Il semble à beaucoup comme si Umar parle de sa relation avec Babygirl Lisa Hamme. Bien que le commentaire d’Umar puisse donner l’impression qu’il utilise Hamme pour la carte verte, de nombreux fans semblent être dans son coin.

Un Redditor a simplement commenté: “Pas de honte dans son jeu.”

Un autre utilisateur a ajouté: “Je me sentais un peu mal pour lui dans l’épisode où il dit” peut-être que je sacrifie trop pour ce rêve “ou quelque chose comme ça. Comme, oui, Usman, vous commencez enfin à voir la lumière. Mais y agira-t-il? Lol. “

«Inutile de faire semblant de tbh. Les téléspectateurs connaissent ses intentions, tout comme sa maman et ses sœurs, même ses fans savent ce qu’il fait. [Babygirl Lisa] ne semble pas s’en soucier, alors … ” dit un autre Redditor.