Val Kilmer reconnaissant du soutien de Cher

2020-04-01 17:30:07

Cher a “intensifié” son ex Val Kilmer et l’a soutenu au milieu de sa crise de santé après avoir combattu un cancer de la gorge en 2015.

La star de “ Top Gun ” – qui est sortie avec le hitmaker de “ Believe ” au début des années 1980 – se sent chanceuse d’avoir le soutien de son ex après avoir reçu un diagnostic de cancer de la gorge en 2015.

Il a partagé: “Une nuit, je me suis soudainement réveillé en vomissant du sang qui couvrait le lit comme une scène de ‘The Godfather’. J’ai prié immédiatement, puis j’ai appelé le 911. J’ai ensuite alerté mon hôtesse. Cher est intervenu et est intervenu. Et pourtant, même dans mon état grave, je l’ai vue balayer l’ambulancier paramédical, qui était bel et bien tombé Gregory Peck. Seulement à Hollywood, non? Malgré le fait que j’étais couvert de sang, j’ai attiré son attention et j’ai froncé les sourcils comme Groucho Marx. Hubba hubba. Cher était timide d’être éclaté, mais ne pouvait pas s’empêcher de rire à haute voix à l’audace. Nous étions là, plaisantant sur la beauté et le désir, alors que je ressemblais à un cascadeur de Tarantino’s Reservoir Dogs et, oui, alors que ma vie semblait être en danger de mort. Nous avons éclaté de rire avant de finir avec mes signes vitaux et me taire avec un masque à oxygène. ”

Et Val est “tellement reconnaissant” d’avoir été “guéri du cancer”.

Il a ajouté: “Je suis guéri d’un cancer depuis plus de quatre ans maintenant, et il n’y a jamais eu de récidive. Je suis tellement reconnaissant.”

L’acteur de 60 ans risquait de perdre la voix à cause du cancer et cela “l’a motivé” à vaincre la maladie alors qu’il s’inquiétait pour sa carrière.

En écrivant dans ses nouveaux mémoires, “I’m Your Huckleberry”, il a partagé: “Le fait que mon discours entravé puisse signifier la fin de ma carrière n’a servi qu’à me motiver.”

Mots clés: Val Kilmer, Cher

