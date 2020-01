Vanderpump Dogs réagit à une poursuite pour harcèlement sexuel

Lisa Vanderpump’s partenaire a répondu à un procès récemment intenté contre La Fondation Vanderpump Dogs par un ancien employé invoquant du harcèlement sexuel et un licenciement abusif.

“C’est dommage que quelqu’un qui a travaillé pour la Fondation pendant moins de 90 jours choisisse de poursuivre ou d’essayer de calomnier une organisation dont le seul but est de se faire le porte-parole des sans-voix”, John Sessa a déclaré TooFab jeudi. “Travailler pour résoudre des cas inutiles comme celui-ci nous enlève tout simplement la possibilité de sauver plus de vies.”

Dans les documents judiciaires, qui ont été déposés le 24 janvier et obtenus par Page six, Damiana Guzman a affirmé qu’elle avait travaillé pendant deux mois comme toiletteur chez Vanderpump Dogs, un centre de sauvetage situé à West Hollywood, et qu’elle avait démissionné en juillet 2019 “en raison des conditions de travail intolérables créées par son manager, Martin Duarte, et ses supérieurs. . “

Selon la page six, Guzman a allégué que Duarte “se moquait [her] en l’appelant des choses comme un «imbécile maigre sans cul» et une «chienne à cul plat». Il a également dit [her] qu’il ne savait pas comment sa petite amie pouvait supporter d’être avec elle parce qu’elle n’avait pas de cul. “Elle a également affirmé qu’il lui avait dit” qu’il pouvait la tourner droit “.

Elle a déclaré dans les documents que “pas un jour ne s’est écoulé sans que Duarte ne fasse de commentaire sur [her] corps, sa préférence sexuelle ou ses prouesses sexuelles “et qu’elle se plaignait auprès des supérieurs mais ne croyait pas que des mesures disciplinaires aient été prises. Elle a dit qu’elle sentait qu’elle n’avait d’autre choix que de démissionner.

Guzman demande des dommages et intérêts, selon le procès. Son équipe juridique a déclaré à Page Six: “Nous avons l’intention de continuer à soutenir notre client tout au long du processus judiciaire.”

