Vanderpump domine les nouveaux arrivants Max Boyens et Brett Caprioni s’excusent pour les tweets racistes, homophobes et sexistes

“Règles de Vanderpump” étoiles Max Boyens et Brett Caprioni se sont excusés après que plusieurs de leurs anciens tweets contenant des commentaires offensants aient refait surface en ligne.

Jeudi, Boyens et Caprioni, deux des nouveaux acteurs de la saison 8, ont publié des déclarations à GENS, exprimant ses regrets pour leurs propos racistes, homophobes et sexistes, qui ont été publiés en 2011, 2012 et 2013.

“Je tiens à m’excuser sincèrement pour ce que j’ai tweeté en 2012 – c’était faux à tous les niveaux”, a déclaré Boyens. “Ce n’est pas une représentation de qui je suis. Je suis choqué d’avoir jamais tweeté cela – et je suis dégoûté et embarrassé – je suis vraiment désolé.”

Pour sa part, Caprioni a déclaré à la publication: «Je tiens à exprimer mes excuses les plus profondes pour les commentaires insensibles, ignorants et blessants que j’ai faits. maintenant. Je vous en prie, sachez que j’ai appris et grandi depuis et que je n’utiliserai jamais cette langue aujourd’hui. Du fond du cœur, je suis vraiment désolé. “

Les excuses des stars de Bravo sont survenues après avoir subi un contrecoup majeur après la capture de nombreux utilisateurs de Twitter captures d’écran de leurs tweets controversés.

“Cela me bouleverse que le mot n — a ne puisse pas être dit à moins que vous ne soyez noir, car honnêtement c’est mon mot préféré”, a tweeté Boyens.

“Quelque chose chez les Asiatiques qui me donne juste envie de les frapper dans le trou à sucer”, a-t-il ajouté dans un autre.

Dans un autre tweet offensif, Boyens a écrit: “Theres cette fille que je vois tous les jours à l’école, elle ressemble à la fille du film précieux et je ne dis pas seulement que parce qu’elle est grande et noire.”

La star de téléréalité a également appelé Justin Bieber un “queer” dans un tweet et a suggéré au chanteur d’utiliser le N-mot dans ses chansons.

“Quand Justin Bieber va-t-il se rendre compte que dire n — a et cussing et avoir de grosses chiennes de butin dans ses chansons est la chose cool à faire #queer”, a lu le tweet.

Boyens a depuis fait son Compte Twitter privé; cependant, son Compte Instagram est toujours public.

Beaucoup de vieux tweets de Caprioni contenaient également le N-mot. Un article particulier de novembre 2012 disait: “Wassup avec des Noirs qui portent tellement d’Aéropostale que je ne comprends pas lol.” Un autre de ses tweets refait surface contenait le hashtag “#womensuck”.

Caprioni, dont Compte Twitter reste public, semble avoir supprimé bon nombre des tweets susmentionnés, bien que certains survivent parce qu’ils ont été retweetés. Le sien Compte Instagram est également public.

Boyens est le directeur général de Lisa Vanderpump et Ken Todd’s Bar de West Hollywood, TomTom, tandis que Caprioni travaille à SUR. Les deux ont rejoint “Vanderpump Rules” dans la saison 8, qui est actuellement diffusée sur Bravo.

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

