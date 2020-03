Vanderpump Rules ‘Jax Taylor pense que le coronavirus est une’ punition ‘de Dieu

Jax Taylor dit qu’il pense coronavirus est une “punition” de “l’homme à l’étage”.

Dimanche, le “Règles de Vanderpump” La star a partagé un long article sur les médias sociaux qui suggérait que la pandémie mondiale était due aux péchés de l’humanité.

“Je sais que beaucoup de gens sont sans travail et ont des moments difficiles et ça craint et je suis vraiment désolé, mais j’ai l’impression que c’est une punition de la part de l’homme à l’étage”, a commencé Jax, 40 ans, dans le message, qui il a partagé sur Twitter et Instagram.

“Je pense vraiment qu’il est fatigué de la façon dont nous traitons les gens, il est fatigué de la façon dont nous traitons la planète, pense probablement que certains d’entre nous sont ingrats, je veux dire que je pourrais continuer encore et encore”, a-t-il poursuivi, “mais c’est comme un sérieux “temps mort” pour le monde. “

La star de Bravo a ensuite exprimé sa conviction que nous devons tous “changer pour le mieux” quand tout sera fini.

“Nous avons tous besoin d’un appel au réveil, nous devons changer nos habitudes, car cela ne fonctionnait évidemment pas et nous avions besoin d’une punition et c’est tout”, a-t-il expliqué. “Le vrai test sera de savoir comment nous en sortirons, et quand nous le ferons, rappelez-vous ce que c’était quand notre liberté nous a été enlevée.”

“Montrons à l’homme à l’étage que nous pouvons faire mieux pour nous-mêmes et pour l’humanité”, a-t-il conclu en ajoutant des émojis cœur et croix. “Il a tant fait pour nous, il est temps de le rembourser.”

Bien qu’il ait désactivé les commentaires avant de supprimer la publication Instagram – qu’il a ensuite ajoutée à ses histoires – les gens sur Twitter étaient libres de donner leur avis sur le message audacieux de Jax. Et les utilisateurs ne se sont pas retenus le moins du monde et ont absolument déchiré Jax dans les réponses.

“Ummm …. depuis quand êtes-vous devenu religieux?! Que diriez-vous d’une réflexion sur vous-même car vous êtes LOIN d’un saint”, une personne a écrit. “J’ai vu d’autres personnes qui ont commenté et vous les avez bloquées. Vous n’êtes pas désolé que les autres soient sans travail car vous ne vous souciez que de vous et êtes les ingrats 1.”

“C’est dégoûtant. Vous devriez avoir honte d’avoir posté … mais je suppose que vous avez toujours placé la barre la plus basse pour l’humanité”, a ajouté un autre ajoutée, soulignant également que Jax les a bloqués après leur commentaire.

Bien que la plupart des réponses aient été négatives, quelques personnes étaient d’accord avec Jax.

“Je pensais la même chose”, un fan tweeté. “Je suis consterné par la façon dont certaines jeunes femmes se comportent ces jours-ci. Elles portent des bikinis avec les joues qui traînent et ne me lancent même pas dans ce truc dégoûtant appelé le twerk! Il est temps qu’elles commencent à se respecter! Les hommes aussi!”

Jax n’a pas été la première star de téléréalité à évoquer la religion au milieu de la pandémie de coronavirus. La semaine dernière, Kourtney Kardashian a partagé un verset biblique sur le repentir pour nos péchés. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez sur ici.

