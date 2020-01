Vanderpump Rules Recap Saison 8 Episode 3: Stassi Schroeder explose sur Tom Sandoval

Tout l’enfer s’est déchaîné entre Stassi Schroeder et Tom Sandoval sur l’épisode explosif de lundi “Règles de Vanderpump.”

Stassi s’apprêtait à conclure sa tournée de livres à l’échelle nationale et a décidé d’organiser une dernière signature de livre / fête chez TomTom pour célébrer. C’était censé être un vendredi de 13 h à 15 h. avec environ 50 ou 60 personnes.

Sandoval le savait, et quand Tom Schwartz a suggéré qu’ils bartend l’événement, Sandoval a rejeté l’idée parce qu’il est «un propriétaire». Il pensait également que Stassi ne l’incluait pas dans une grande partie de la planification.

Pendant que Sandoval était avec des amis, Stassi et Schwartz étaient chez TomTom, déterminant la logistique de l’événement. Il a assuré à Stassi qu’ils ne la factureraient pas pour l’espace parce qu’elle est une «famille».

Le lendemain, Stassi s’est réveillée avec un texte que Sandoval avait envoyé vers 2 heures du matin. Elle l’a lu à son fiancé, Beau Clark, comme une capture d’écran du texte a repris l’écran: “Hé, alors j’ai découvert AUJOURD’HUI, à propos de votre fête du livre chez tomtom sans aucun mot de u ?? Vérité, nous n’avons pas de barmen … Je ne suis pas barman et Schwartz non plus … alors je ne sais pas ce qui va réellement se passer. Ne mets pas ça sur moi [or] nous bc je vais littéralement vous botter le f – k de tomtom. Et tous vos bracelets. “

Stassi était hors d’elle parce qu’elle avait déjà obtenu Lisa Vanderpump’s bénédiction et fait une visite avec Schwartz, qui possède le même pourcentage de la barre que Sandoval possède. “Il ressemble à un ex-petit ami psycho!” dit-elle à Beau, qui n’était pas trop content de la situation. Il a exhorté Stassi à capturer le message et à l’envoyer à Schwartz

“S’il provoque une scène ou une merde de merde, je vais la perdre”, a promis Stassi, et le garçon a-t-elle suivi?

Nous avons découvert plus tard que quelques barmans s’étaient retirés du concert à la dernière minute. Schwartz a réussi à récupérer certains remplaçants, mais pas avant qu’un Sandoval en colère puisse envoyer à Stassi ce “texte de rage”. “C’était un peu difficile, mais nous l’avons fait!” Schwartz a dit à la caméra. “Ces choses se produisent dans notre industrie.”

C’était maintenant le jour de l’événement. Stassi s’est présentée à TomTom et a dit à Schwartz qu’elle était toujours “secouée” du message que Sandoval lui avait envoyé. Schwartz semblait tout aussi confus et surpris. Oh, et avons-nous mentionné que Sandoval ne pouvait pas être là tôt parce qu’il était aux urgences avec une morsure d’araignée? On ne peut pas inventer ça.

L’événement se déroulait à merveille jusqu’à l’arrivée de Sandoval. Il était en colère contre Schwartz parce qu’il a dit qu’ils ne pouvaient pas faire travailler leurs équipes de 12 heures (TomTom a ouvert plus tôt que d’habitude pour accueillir l’événement). Schwartz et Katie Maloney a déclaré à Sandoval que le texte qu’il avait envoyé à Stassi était “puéril” et “agressif”, mais il ne reculerait pas. Pendant ce temps, Ariana Madix a défendu son homme et a dit que c’était “puéril” de ne pas organiser l’événement correctement.

C’est à ce moment que Katie a accusé Sandoval d’être “jaloux” du succès de Stassi, ce qui l’a mis à l’écart. Il a nié avec véhémence qu’il était jaloux et a dit à Katie qu’elle ne savait pas de quoi elle parlait. “Ce n’est pas le Bar and Grill de Katie Maloney!” cria-t-il avant de dire à Katie “d’aller prendre un verre de vin” pendant qu’il parlait à son mari.

Alors que Schwartz réprimandait Sandoval pour son comportement, Stassi est venu en trombe. “Y a-t-il un problème flippant?!” elle lança à Sandoval. “Qu’est-ce qui ne va pas avec le fait d’avoir un tas de clients ici, achetant des boissons dans votre bar? Est-ce parce que je ne suis pas venu vous embrasser votre bague? J’ai parlé à Lisa …”

Sandoval a déclaré que Lisa n’a pas fait le programme, ce qui a incité Stassi à riposter: “Lisa possède la plupart de ce bar! J’ai fait un tour avec Schwartz pendant que vous étiez lors d’une soirée entre garçons! Comment osez-vous venir ici en ce moment et faire ça!! Comment osez-vous?! Comment osez-vous, vous égoïste, égoïste, merde! Comment osez-vous?! Et pour m’envoyer ces choses par SMS, comment osez-vous?! “

“Tu sais quoi? Tu es juste f – roi triste que ce ne soit pas pour toi!” elle a ajouté. “Ce n’est pas assez bon d’avoir votre nom de f-king sur le boulevard Santa Monica?! Je n’ai rien fait de mal. Vous n’aviez rien à faire! Vous n’aviez rien à faire!”

Alors que Stassi s’envolait en larmes, Sandoval a déclaré à Schwartz que son explosion était “extrêmement hors de propos”. Sandoval a également tenté de dire à Schwartz qu’il pensait que le shindig ne serait que “15 personnes”, mais Bravo avait des reçus.

“Aucune infraction, Schwartz, je sais que vous pouvez mélanger des boissons – c’est bien – mais vous ne savez pas comment faire fonctionner le système informatique”, a déclaré Sandoval. “C’est un problème. C’est un énorme problème, Schwartz.” Schwartz a déclaré à Sandoval qu’il le “dépréciait” et qu’il était “condescendant”, alors Sandoval est parti.

Sandoval a déclaré plus tard à la caméra: “Il est évident que Stassi n’a aucun respect pour moi ou le fait que je suis propriétaire de TomTom et que nous le faisons gratuitement en sa faveur. Et en ce qui concerne Schwartz , mon partenaire commercial? Nous avons beaucoup à dire. “

Il a ensuite appelé Ken Todd et lui a dit que Stassi est allé balistique dans leur établissement, puis a dit à Schwartz qu’il voulait que le “gamin princesse” “soit banni” de TomTom pour toujours.

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Messages Instagram à ne pas manquer sur Celeb

.

Jennifer Aniston révèle son secret ingénieux à une robe SAG Awards sans rides