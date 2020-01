Vanderpump Rules Recap Saison 8 Episode 4: Stassi et Katie déchargent Kristen et Brittany sanglote pendant la Bachelorette

Cette. C’est pourquoi nous aimons ce spectacle.

Le drame ne manquait pas sur le nouvel épisode de lundi de “Règles de Vanderpump,” au cours de laquelle Jax Taylor et Brittany Cartwright ont fait leurs valises et leurs amis et se sont dirigés vers Miami pour leur soirée conjointe entre célibataires et célibataires.

Presque rien du voyage n’a été nageant, car les tensions étaient déjà fortes à l’aéroport avant même de décoller. Stassi Schroeder est entrée dans une librairie et a déplacé en plaisantant son livre vers l’avant, que Lala Kent a capturé sur vidéo. Pendant ce temps, Ariana Madix a couru vers Tom Sandoval et lui a dit qu’elle avait passé 45 minutes dans le magasin et n’avait jamais vu le livre de Stassi, insinuant sans doute que Stassi avait apporté le sien pour planter dans le magasin – du moins c’est ainsi que Stassi a perçu le commentaire.

Elle était également toujours furieuse contre Sandoval explosion de TomTom la semaine dernière. Beau Clark aussi. Donc, une fois que tout le monde est arrivé à l’hôtel South Beach, Sandoval a pris Stassi à part pour s’excuser pour le texte de rage qu’il lui a envoyé. Elle l’a traité de “bite” et n’a pas présenté d’excuses pour lui avoir crié dessus dans le bar où il avait une participation. Sando était bouleversé à ce sujet.

Pendant la première soirée du groupe, les gars sont allés dans un club de strip-tease pendant que les filles mettaient les robes de mariée les plus collantes qu’elles pouvaient trouver et sont allées dans un autre club. Il est important de noter que Jax a eu le temps de sa vie, même s’il a dit plus tard à Brittany qu’il devenait “si maladroit” dans les clubs de striptease. Pendant ce temps, Beau était en fait maladroit et a dit à une strip-teaseuse qu’il ne pouvait pas lui parler parce que sa petite amie était Satan. (Prenez des notes, messieurs.)

La nuit des filles s’est terminée brusquement après que les filles du service de bouteille soient sorties avec un énorme panneau disant: “Ne le fais pas, Brittany!” Bien que la plupart des filles aient pensé que c’était un petit coup “drôle” que l’établissement fait probablement avec toutes les parties de bachelorette, Kristen Doute a dit à Brittany que c’était collant et impoli. À ce stade, tout le monde était perdu, alors Brittany a acheté ce que Kristen vendait et l’a appelé une nuit.

De retour à l’hôtel, elle a sangloté aux filles sur la façon dont elle doit “l’entendre tous les jours, les gens me disent qu’ils ne m’aiment pas, ils n’aiment pas Jax, ils ne nous aiment pas ensemble Donc la dernière chose que je voulais c’était de venir à mon enterrement de vie de jeune fille et de sortir [see] une pancarte f-king disant: ‘Ne fais pas ça, Bretagne!’ “

Stassi, Lala et Katie Maloney ont assuré à une Bretagne hystérique qu’il n’y avait aucun moyen que les propriétaires du club essayent intentionnellement de lui faire du mal. Ariana a même dit qu’ils avaient fait la même chose à une de ses amies! Mais Kristen, et donc Brittany, se sentaient différemment.

Brittany sentait qu’on lui disait qu’elle était “une merde pour se marier”, ce que Lala n’était pas d’accord. “Je respecte complètement d’où vous venez”, a-t-elle dit, avant que Brittany insiste sur le fait qu’elle ne l’aurait pas aimé non plus. Lala a dit qu’elle ne s’en serait honnêtement pas souciée, puis a lu pour la caméra un exemple des types de messages qu’elle reçoit quotidiennement.

“‘Flash info, Lala. Ce n’est pas parce que donner des fellations vous fait goûter à la vie riche’ ‘, a-t-elle lu sur son téléphone, notant:” On dirait que cette personne est folle parce qu’elle donne Fellations et ça lui fait comme une Honda Civic 1999 “.

Pendant ce temps, Kristen agaçait la Bretagne à chaque fois que la future mariée commençait enfin à se calmer. “Mais reconnais juste le fait que ça lui a fait du mal!” Kristen a crié à Lala, qui était perplexe parce qu’elle venait juste de le faire. “Chérie, nous le reconnaissons depuis une heure et demie!” Lala a crié en arrière, en disant à Kristen qu’elle était “hors de votre rockeur f-king.”

Une fois qu’un Jax perdu s’est présenté avec des boîtes de pizza à moitié mangées et des os de poulet pour les filles, tout a été oublié. (C’est la pensée qui compte, non?)

Oh, aussi, Beau a décidé d’affronter Sandoval sur le texte de rage qu’il a envoyé à Stassi, et c’était adorable. Sandoval s’est réchauffé, mais n’a rien dit que nous n’ayons pas encore entendu. Aucun des deux gars n’a quitté la conversation totalement heureux, mais ils ont décidé de rentrer à l’intérieur et de boire et de s’amuser.

Le lendemain, Sandoval a laissé tomber 5 000 $ pour ce qui ressemblait à l’enfant amoureux d’un yacht et d’une croisière sur les boissons alcoolisées. C’était open bar, donc naturellement, les choses sont devenues étranges. Kristen a mis Lala de côté pour écraser leur bœuf de la veille. Lala était plus qu’accepter. Puis Brian Carter est venu. Lala a demandé comment se passait cette situation. Sentant que Kristen n’était pas honnête, elle l’a pressée à propos de la dernière fois qu’ils ont eu des relations sexuelles. C’est le jour où elle a déménagé de son appartement et dans la maison, elle a dit avec véhémence que tous ses amis étaient les siens et seulement les siens. C’est drôle, car quand Ariana aidait Kristen à emménager plus tôt dans l’épisode, elle a remarqué une boîte avec le nom de Carter dessus.

Ariana a également décidé d’approcher Stassi sur le bateau et de comprendre pourquoi ce dernier lui avait donné des regards si sales. Stassi a expliqué tout le fiasco du livre de l’aéroport, puis a expliqué comment elle pensait qu’Ariana défendait le comportement de Sandoval lors de sa signature de livre. Ariana a convenu que le texte était trop, puis a attribué le blâme à Tom Schwartz.

Stassi a évidemment dit à Katie ce qu’Ariana avait dit à propos de son mari, que Katie a décidé d’évoquer lors du dîner des filles plus tard dans la soirée. C’est alors que Kristen s’est éloignée pour prendre un appel téléphonique. C’est Carter, qui a appelé Kristen “bébé” et lui a demandé s’il pouvait passer chez elle pendant qu’elle était partie chercher son matériel de photographie. Elle n’a dit aucun problème et lui a donné le code pour entrer.

De retour à table, Katie a demandé à Kristen où elle était allée. Elle a dit que Carter avait appelé et expliqué ce qu’il avait dit. La bouche de Stassi s’est dérangée et est tombée au sol lors de cette explication.

“À un moment donné, tu dois [cut him off]”, A déclaré Katie, que Kristen a rencontrée,” Nous allons toujours communiquer. Je vais le voir samedi. “En soupirant, Katie répondit:” Alors vous pouvez aussi vous remettre ensemble. J’abandonne.”

C’est à ce moment-là que Stassi est intervenu. “Ne dites jamais que je ne vous ai pas vérifié parce qu’il n’y a rien à vérifier”, a-t-elle dit à Kristen, qui lui a ordonné de “cesser de répéter ça à votre sujet!”

“Ses [Brittany’s] partie de bachelorette “, a ajouté Kristen.” Nous devrions tous être juste de bons amis pour la Bretagne à la place. “En moquerie, Stassi et Katie ont fléauché,” Nous sommes de mauvais amis! Nous sommes des gens terribles! “

“En fait, je me sentais vraiment mal du fait que je n’étais pas allé là-bas”, a déclaré Stassi à Kristen. “Et la prochaine fois, Carter est là!” Kristen a riposté, “Cela ne fonctionne pas pour vous”, mais Stassi a insisté sur le fait que le problème était que Kristen mentait sur le statut de sa relation.

“Je ne peux pas passer une heure de plus à te regarder pleurer, puis le ramener et dire: ‘Tout le monde soit gentil avec lui!'”, A crié Stassi. “Nous n’avons pas 22 ans. Nous ne pouvons plus faire cette merde. C’est bizarre! Vous venez de faire des allers-retours et des allers-retours.”

Kristen a soutenu qu’elle «faisait du mieux que je pouvais», mais ni Stassi ni Kristen ne l’achetaient. “Mais c’est désordonné”, défendit Kristen, tandis que Stassi ripostait, “Tu es trop vieux pour être désordonné!”

“Cela ne me ressemble pas à l’amour”, a répondu Kristen. Stassi a accepté, ajoutant qu’elle sentait qu’elle avait «un cœur noir à ce sujet».

“Si les rôles étaient inversés, je ne sauterais pas dans la gorge de quelqu’un parce que je suis passé par là avec eux deux”, a expliqué Kristen au reste de la table. “Quand Tom a été fâché avec elle pendant des années, je ne t’ai pas traité comme ça.”

Katie l’avait eu. “Excusez-moi?! Excusez-moi?! Excusez-moi?!” elle a crié. “Que voulez-vous dire quand Tom était f-roi autour de moi?! Allez f-k vous-même, Kristen! Vous êtes une personne misérable. Vous êtes misérable. Vous n’avez jamais été heureux dans une seule relation dans votre f – la vie du roi! “

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

