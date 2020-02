Vanderpump Rules Recap Saison 8 Episode 6: James s’implique dans Lala, la fofty Feud de Randall avec 50 Cent

Mardi “Règles de Vanderpump” était tout au sujet de la fierté!

Mais bien sûr, là où il y a de l’alcool et un groupe de stars de la réalité, il y a certainement du drame.

Tandis que Lisa Vanderpump avait quelques-uns de ses employés SUR chez elle faisant des pancartes pour le grand jour, elle a grillé Scheana Shay donner aux nouveaux arrivants Dayna Kathan une telle période difficile. Scheana a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de mauvais sang, mais quand Lisa a demandé si elle était jalouse de la relation de Dayna avec Max Boyen, Scheana est devenue incroyablement défensive et a même commencé à se déchirer!

Ariana Madix a également eu une conversation en tête-à-tête avec Lisa au sujet de sa dépression. Elle a dit qu’elle ne s’était jamais vue comme quelqu’un qui avait jamais poussé les choses trop loin, mais elle s’est récemment retrouvée à penser: «Et si je fais juste courir ma voiture sur cette autoroute? Lisa, qui a perdu son frère au suicide, a offert quelques mots d’encouragement et des conseils et a même accepté de laisser Ariana revenir travailler à SUR quelques jours par semaine pour la garder concentrée sur quelque chose de positif.

Plus tard, James Kennedy révélé dans un confessionnal que lui et Lala Kent étaient de retour en mauvais termes après s’être inséré dans sa querelle Instagram avec 50 centimes, qui faisait publiquement honte à son fiancé, Randall Emmett, affirmant qu’il lui devait 1 million de dollars “d’ici lundi”. Cinquante ont partagé d’innombrables captures d’écran de textes de Randall qui corrigeaient automatiquement le nom de Fifty en Fofty. Et c’est ainsi que Fofty Feud de 2019 est né.

“Au cas où vous vivriez sous un rocher, 50 Cent a décidé d’appeler Randall avec de l’argent qu’il pensait que Randall lui devait”, a déclaré James à la caméra. “Il a écrit:” Donne-moi mon argent d’ici lundi “. Donc vous savez, j’aime les posts, je trouve ça drôle. Je poste une photo et je me dis: “J’ai besoin de mon argent lundi.” Les gars, ce n’est pas juste pas un fil Instagram f-king quand vous êtes chez Denny’s, d’accord? C’est à travers l’Amérique, viral! Je l’ai trouvé hilarant, et cela m’a en quelque sorte mis au mauvais endroit avec Lala. “

Dans son propre confessionnal, Lala a dit qu’elle pensait que le poste de James était “inacceptable” et pensait qu’il l’avait fait parce “qu’il voulait beaucoup de likes”.

“Nous étions si nouveaux dans notre rétablissement de notre amitié, vous devriez être sur votre meilleur comportement”, a-t-elle déclaré. “Et je ne trouve ça drôle en aucune façon, forme ou forme. La sobriété est ma priorité n ° 1, et je sais qu’il a été excité quand il a fait ce post. Je ne peux pas permettre aux gens de moi au point où je peux tomber de mon rocker. “

Ariana était particulièrement excitée pour Pride cette année car ce serait sa première en tant que femme ouvertement bisexuelle! Chez SUR, Jax Taylor à contrecœur sauté derrière le bar pour aider le barman au grand événement, puis “rencontré” Dayna, qu’il a déjà rencontré auparavant. Il jura de haut en bas dans son confessionnat qu’il ne la trouvait pas chaude. Ils se sont liés que Scheana était une “garce”.

Dayna était censée se coiffer Raquel Leviss et Danica Dow ce jour-là, mais s’est réveillé avec un texte de Raquel disant que Scheana venait maintenant et que le coiffeur ne pouvait pas l’intégrer.

Pendant que James faisait du DJ à TomTom, il a demandé à Max un soda avec de la chaux “et … vous savez …” Il a ensuite mis Lala de côté et s’est excusé pour son post offensant sur Instagram. Elle a accepté les excuses mais a dit que cela lui avait fait comprendre qu’il ne s’agissait que de deux personnes différentes. Après avoir bavardé davantage, James a proposé de porter un toast avec leurs boissons “non alcoolisées”, ce qui a attiré le scepticisme de Lala. Elle a demandé si elle pouvait boire une gorgée de son verre, mais il ne l’a pas laissée.

“Je pense que James a beaucoup de problèmes. Je pense qu’il a un problème de dépendance”, a-t-elle déclaré plus tard à la caméra. “Il a un tas de têtes branlantes autour de lui, y compris sa petite amie, qui ne se soucient pas de ce que son avenir pourrait nous réserver, ce qui pourrait devenir très moche et triste.”

Alors que Raquel était sur le char Vanderpump lors du défilé, James jouait son set sur TomTom. Elle lui a dit qu’elle allait essayer de rattraper le début mais qu’elle devait travailler et qu’elle n’était pas sûre. Elle a fini par manquer le tout, ce qui a incité James à lui parler par téléphone. “Hé, allez f-k vous-même! Comment osez-vous manquer mon ensemble?!” il cria. “Qu’est-ce qui ne va pas avec toi?!”

“Je n’avais aucun service”, a-t-elle répondu. Il a crié en retour, “Où êtes-vous, Raquel?! Où êtes-vous?!” Elle était triste d’avoir assisté au défilé.

“Pourquoi pourquoi?!” il a riposté. Elle a répondu: “Je ne savais pas quand était ton set! Tu ne me l’as pas dit! Je te l’ai demandé tant de fois!”

Avance rapide vers Raquel chez TomTom assis derrière la cabine de DJ avec James. Il s’est excusé et a dit qu’il l’aimait. Elle a été touchée et l’a assuré qu’il l’impressionnait chaque jour. Mais plus important encore, elle était censée travailler à SUR, où ils travaillaient déjà pour une personne dans chaque département. Lisa l’a porté à l’attention de James, puis l’a grillé au sujet de ses habitudes de consommation d’alcool (pour la millionième fois). Il a juré qu’il n’avait rien bu ce jour-là.

Raquel est finalement retournée à SUR, où Peter Madrigal lui a dit d’être si en retard. Mais elle n’était pas la seule employée à avoir été mise de côté pour parler sévèrement.

Scheana a ramené Dayna et a dit qu’elle n’appréciait pas que Dayna se promène en disant aux gens que Scheana était méchante avec elle. “Vous avez 34 ans ou vous avez 16 ans?” Demanda Dayna, avant de faire exploser Scheana pour l’avoir exclue du rendez-vous capillaire.

Scheana a ensuite remis en question les «intentions» de Dayna au sein du groupe, qui, selon elle, visait à travailler et à se faire des amis. Scheana a dit que ce n’était pas le cas, puis a commencé à pleurer et à s’excuser d’être si émotif. Elle a insisté sur le fait qu’elle n’était pas une brute, et Dayna voulait la croire, mais a dit qu’elle avait besoin des actions pour correspondre.

Finalement, Scheana a dit: “Je n’ai pas été juste envers vous, et je suis vraiment désolé”, et ils ont accepté d’aller de l’avant.

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

L’équipage de Kardashian-Jenner s’empare de la plus grande soirée d’Hollywood