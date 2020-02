Vanderpump Rules Recap Saison 8 Episode 7: Jax et Brittany la perdent sur Tom et Ariana sur un pasteur homophobe

L’épisode de mardi de “Règles de Vanderpump” était explosif, pour le moins, car il a documenté la controverse sur Jax Taylor et Brittany Cartwright’s pasteur de mariage original.

À moins que vous ne viviez sous un rocher, vous savez que le pasteur qu’ils ont initialement engagé pour officier leur mariage s’est avéré avoir un passé homophobe. Tout le monde de la distribution était au courant de ses commentaires, mais ce n’est qu’après Lisa Vanderpump a exprimé ses inquiétudes quant au fait que le couple ait choisi quelqu’un de nouveau pour son grand jour.

Pour votre référence, voici quelques commentaires du pasteur en 2015, par Bravo. Brittany, qui connaît cet homme depuis des années et était amie avec ses filles en grandissant, affirme qu’elle ne connaissait que la première:

“Le diable veut légaliser le NAS. Juste parce que c’est légal qui ne le rend pas JUSTE !!!! À quel point notre nation devient-elle méchante?”

“Permettez-moi d’abord de dire que vous pouvez aimer les gens mais ne pas être d’accord avec ce mode de vie ou leurs choix. Cela étant dit, il y a des gens qui me tiennent à cœur qui sont gais, MAIS je ne tolère pas ou n’accepte pas ce mode de vie car il est contraire à la Parole de Dieu. La Cour suprême vient de statuer 5-4 pour légaliser le mariage homosexuel dans les 50 États. C’est une période de péril pour la communauté chrétienne et notre nation. Cet ordre du jour nous a été imposé car beaucoup sont devenus silencieux . AMÉRIQUE, il est temps de s’éveiller spirituellement et que JÉHOVAH ait pitié de nous tous. ”

“Je ne dirai pas que je suis désolé ni excusé quand je dis qu’aucun enfant n’a le droit de choisir son sexe. Les parents doivent commencer à être parents et élever des garçons pour être des hommes et des filles pour être des femmes. Papa si vous voir votre petit gars aimer les trucs de filles, l’emmener pêcher, jouer au ballon, mais surtout passer du temps avec lui et lui montrer comment être un homme. C’est devenu si mauvais maintenant que nos écoles publiques font des allocations pour ceux qui se sentent en face de leur sexe étant donné par Dieu, je peux maintenant aller aux toilettes de leur choix. Si mes filles étaient encore à l’école et qu’un jeune garçon voulait utiliser les toilettes avec mes filles, j’aurais un problème majeur avec l’école et son conseil. Si nous ne commencez pas à vous dresser contre un tel non-sens, alors nous perdons en tant que société dans son ensemble. ”

En haut de l’épisode, Lisa a parlé à Ken Todd sur la façon dont elle s’est réveillée à la nouvelle que Jax et le pasteur de Brittany avaient ce passé problématique. Ils étaient en route pour SUR, où Ariana Madix en fait a pris Lisa de côté pour discuter de ce sujet.

Ariana a dit qu’elle était au courant des commentaires depuis des mois mais que tout le monde avait peur de les porter à l’attention des mariés. Elle a estimé qu’ils devaient savoir ce qu’il avait dit parce que les critiques les avaient tous deux tagués sur les réseaux sociaux. Lisa était consternée et a dit qu’elle parlerait au couple elle-même.

Ailleurs, Brittany et Jax étaient stressés par la situation, car leur mariage était à seulement deux semaines et ils n’étaient pas du tout d’accord avec ses vues. Brittany a même été interrogée sur le sujet sur “Watch What Happens Live”, où elle a assuré Andy Cohen elle a appelé le pasteur et il lui a dit qu’il ne ressentait pas cela de la communauté LGBTQ.

Alors que les téléspectateurs n’ont jamais vu de conversation entre LVP, Jax et Brittany, le couple a finalement décidé de renvoyer le gars et de trouver quelqu’un de nouveau. Brittany était trop nerveuse pour l’appeler, elle lui a donc envoyé un texto. Elle a fini par révéler à sa douche nuptiale sur le thème de la princesse qu’ils avaient sélectionné Lance Bass de la renommée NSYNC pour être leur nouveau officiant. Tout le monde était ravi, et certains ont même trouvé le choix délicieusement ironique.

Quand James Kennedy a appris la nouvelle, il a ri et a dit que Jax et Brittany avaient embauché «la pop star la plus gaie du monde» et avaient l’impression qu’ils «surcompensaient et mettaient beaucoup trop de temps» pour remplacer l’officiant initial. Dans une certaine mesure, d’autres membres du groupe étaient du même avis, mais seuls Sandoval et Ariana étaient disposés à dire quoi que ce soit. Ils ont estimé que le couple avait “fermé les yeux” sur toute la situation, comme Tom l’a dit, “Pour qu’ils agissent comme s’ils venaient de réaliser que c’était des conneries.”

Pendant que Peter Madrigal fête d’anniversaire, Brittany a posté une photo de sa douche nuptiale. Les gens ont commencé à déchirer son événement “enfantin” dans sa section des commentaires, ce qui l’a incitée à pleurer. Pendant ce temps, Sandoval a mis Jax de côté et a dit: “Je me demande pourquoi il a fallu que Lisa vienne vous voir …” mais Jax ne voulait rien avoir à faire avec la conversation et s’est précipité. “Non, non, non, non. Je ne parle pas de ça. J’ai fini. Et ça n’a pas pris Lisa. Je ne veux pas en parler,” riposta-t-il, se dirigeant vers son prochain- la future femme était assise et pleurait.

Jax pensait que Brittany pleurait à propos de “l’affaire du pasteur de mariage”. Elle ne l’était pas, mais elle l’a bientôt été! “Sandoval, sérieusement?” lui dit-elle en marchant. “Vous avez le culot de dire qu’il a fallu à Lisa Vanderpump de dire quelque chose pour que nous fassions quelque chose? Vous ne savez pas ce que j’ai vécu!”

“Pourquoi est-ce que tu f – roi essaie de faire quelque chose comme ça à quelqu’un? Pourquoi essayes-tu de blesser quelqu’un comme ça?” Jax pressa, comme Stassi Schroeder a ajouté: “Vous essayez de les faire mal paraître!”

“Sérieusement, tu n’es même pas comme un vrai ami”, dit Brittany, alors que Jax s’éloignait de nouveau et appelait Sandoval un “morceau de merde”. Tom a défendu: “J’étais bouleversé par ce que j’ai vu …” mais Lala Kent interrompu, “Nous étions tous! [Brittany]! “

“C’est pourquoi je l’ai licencié, et c’est pourquoi j’ai un autre pasteur!” Cria Brittany à travers ses larmes. La réponse de Tom a été: “D’accord, eh bien, je veux poser des questions.” Il a affirmé qu’il voulait simplement avoir une conversation privée avec Jax pour s’assurer qu’il était “au courant de ces choses”.

Mais la Bretagne était hystérique. “Ce n’est pas ma faute f-king! Je n’ai rien fait de mal! Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire! J’ai vu un commentaire, d’accord? Un commentaire!” elle a crié, comme Tom l’a dit, “Je pourrais te montrer comme cinq.”

“Je l’ai vu! Chaque fois que je l’ai vu, j’ai fait quelque chose!” cria-t-elle en retour. “Comment oses-tu?! En janvier, j’ai vu un commentaire.”

Sandoval a ensuite demandé: “Et la merde transphobe?” mais Brittany a maintenu qu’elle ne voyait “rien de tout ça! J’ai choisi de le croire, d’accord? C’était mon ami. Je suis vraiment désolée de ne pas être retournée voir les commentaires d’il y a cinq ans.” Lala a dit qu’elle sentait que Tom faire se défendre Brittany était “dégoûtant”, mais Sandoval a insisté à nouveau qu’il posait simplement une question.

“Vous vous faites ressembler à un martyr. Vous êtes Jon Snowing vous-même si fort, où j’ai l’impression que vous pensez que vous défendez les choses”, a déclaré Stassi à Sandoval, qui a ensuite déclaré à la caméra qu’il voulait simplement ses amis. pour défendre leurs amis et leur communauté.

Pendant ce temps, Kristen Doute parlait fort avec Ariana. “Mais pourquoi Tom a-t-il une opinion à ce sujet?” Kristen a demandé, ce à quoi Ariana a répondu: “Il pose la question.”

“Mais pourquoi est-ce important de savoir qui nous nous marions?!” Intervint Jax, car Kristen a déclaré que le problème n’était [Tom’s] f – roi des affaires! ” Tom Schwartz a essayé de jouer l’avocat du diable et a dit à Jax que Sandoval le cherchait simplement, mais Jax ne pensait pas que c’était le cas.

“C’est son homme d’honneur!” Kristen a crié à Ariana, qui a riposté, “Alors il ne peut pas avoir d’opinion?” Kristen a crié: “Non! Il ne peut pas!” Jax a insisté auprès d’Ariana, il pensait juste que tous les prédicateurs étaient censés être de bonnes personnes.

“Personne qui est un vrai ami pour moi ne ferait ça!” Brittany poussa un cri perçant à Tom. “Deux semaines avant mon mariage. C’est un homme d’honneur. Je n’ai rien fait de mal! Alors va te faire foutre! F-k toi, Sandoval! Tu peux f-k off. F-k off, Sandoval! Il ne mérite pas du tout d’être dans le mariage. J’espère que Jax l’assommera. Assommez-le. Je suis sur le point de l’assommer! “

Jax a fait écho aux sentiments de sa future femme, en disant aux gars que Sandoval avait été retranchée du mariage. “F – roi deux semaines avant mon mariage? Pourquoi ferais-tu quelque chose comme ça? Il a fini, au fait. Il n’y a pas de retour possible,” promit Jax. “Il n’est plus dans mon mariage. Il n’y a absolument aucun moyen que ce gars soit dans ma fête de mariage.”

Alerte spoiler: il l’était toujours.

Indépendant mais important à noter: Max Boyens a demandé Dayna Kathan être “exclusive”, qu’elle a récemment dit à TooFab n’a pas duré très longtemps. Découvrez notre interview avec le débutant ci-dessous.

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

Instagram

Chaque photo incontournable du mariage de Jax et du château de conte de fées de Bretagne