Vanderpump Rules Recap Saison 8 Episode 8: Jax bannit Tom Sandoval de son mariage, Lala appelle Ariana une “ couverture humide ”

Le drame issu de Jax Taylor et Brittany Cartwright’s pasteur de mariage original – qui s’est avéré avoir un passé très homophobe – ne s’est intensifié que le nouvel épisode de lundi “Règles de Vanderpump.”

La semaine dernière, tout l’enfer s’est déchaîné après Tom Sandoval a demandé à Jax pourquoi ils avaient renvoyé le pasteur seulement après Lisa Vanderpump leur a parlé de la question. Jax a été cochée, Ariana a soutenu à 100% la question de Sandoval, tandis que Brittany a hystériquement appelé son homme à battre Tom pour avoir ruiné sa nuit.

Cette semaine, Jax s’est arrêté à SUR pour discuter avec Tom après s’être donné le traitement silencieux pendant quatre jours … et l’échange s’est horriblement passé. Jax a demandé des excuses, mais Tom ne lui en a pas donné car il pensait que les deux “ignoraient intentionnellement la situation” avec leur pasteur jusqu’à ce qu’ils soient reculés dans un coin.

En train d’expliquer son côté de la situation, Jax a insisté pour que Tom n’évoque pas “le passé”.

“Vous savez qui n’aime pas que le passé soit élevé?! Les hypocrites et les gens avec un mauvais crédit”, riposta Sandoval. Jax l’a alors coupé non seulement de son rôle dans la fête de mariage, mais de sa présence au mariage. “Je n’ai même pas ma propre mère à mon mariage parce que je ne veux pas m’occuper d’elle. Tu penses que je vais t’avoir là?” il a tiré sur son ami de 20 ans.

Ariana était en conflit, disant qu’elle n’était pas sûre de se sentir à l’aise de partir sans Tom, même si elle était l’une des demoiselles d’honneur d’Ariana.

Sandoval a ensuite discuté avec Tom Schwartz, qui a tenté de faire comprendre à Sandoval qu’il n’avait peut-être pas réglé la situation correctement. Sandoval est finalement venu, mais ne sentait toujours pas que son message était faux. Schwartz a accepté, et ils ont tous deux pleuré! C’était tellement pur. “Je sais que parfois ton tact peut être détourné, mais ton cœur est sans égal”, a rétorqué Schwartz, “Tu es l’une de mes personnes préférées dans le monde. Je vais être honnête en ce moment, mon cœur est brisé.”

Plus tard, Lala Kent et Randall Emmett a rencontré Jax et Brittany, qui les ont renseignés sur tout le drame. Mais parce que Jax ne peut tout simplement pas s’aider lui-même, il a dit que l’énergie de Tom serait mieux dépensée pour essayer de comprendre les “problèmes” de sa petite amie bisexuelle, y compris “quelle sexualité elle est parce qu’elle change chaque jour”.

Lala a ensuite dit à Brittany qu’Ariana était une “couverture humide” et qu’elle ne voudrait pas non plus de son mariage. Jax a plus tard “proposé” à Randall et lui a demandé de remplacer Sandoval.

Plus tard, Ariana a rencontré Brittany pour discuter de la situation. Britt a dit en larmes qu’elle pensait que Tom et / ou Ariana auraient dû les contacter en privé, avant qu’Ariana n’ait expliqué comment Brittany exigeait que Jax assomme son petit ami. Ariana a dit à Brittany qu’elle était en conflit d’être sa demoiselle d’honneur sans que Tom ne puisse même pas y aller. En bas, Schwartz est allé battre pour Sandoval, mais Jax a dit que sa décision était prise.

Ariana a déclaré plus tard à la caméra qu’elle pensait que Brittany ne voyait vraiment pas toutes les remarques homophobes du pasteur, mais elle avait également “dû travailler assez dur pour maintenir cette ignorance”.

Au milieu de tout cela, Lisa a invité Jax et Brittany à leur faire savoir qu’elle ne serait pas en mesure de se rendre à leur mariage parce que sa mère est décédée et qu’elle devait retourner en Angleterre.

Lala et Stassi Schroeder a exhorté Ariana à arranger les choses avec Brittany pour le bien de leur “famille dysfonctionnelle”. C’est alors que Lala a dit qu’elle sentait qu’Ariana n’était pas heureuse dans leur groupe d’amis, ce qui a incité Ariana – qui a été ouvert sur la lutte contre la dépression cette saison – pour expliquer qu’elle n’était heureuse de rien. Lala et Stassi ont dit qu’ils n’avaient aucune idée de la gravité de sa dépression.

Tom a envoyé à Jax un texte, qu’il a lu en partie à Ariana: “Hé, mec. Jax. Vraiment désolé d’avoir rapproché cette merde si près de ton mariage. Je déteste vraiment, vraiment, voir Brittany et toi bouleversé.” La partie du message que Bravo a montré se lisait comme suit: “Je respecte à 1000 pour cent votre décision de ne pas m’avoir au mariage. Je suis vraiment très triste à ce sujet mais c’est le grand jour pour vous tous. Amusez-vous et laissez-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. “

Ariana a commencé à pleurer. Elle a dit à Tom qu’il était trop bon avec une personne et s’est excusée d’être si émotive à propos de tout cela. Elle a dit qu’elle voulait partir et se réveiller dans une nouvelle vie. Quand il a dit qu’il connaissait ce sentiment, elle a aboyé en disant que non. “Je l’ai tous les jours”, a-t-elle déclaré. “Tom, je t’aime tellement, mais je te dis que je veux quitter ma vie. Je veux quitter ma vie.”

Il a ensuite déclaré à la caméra qu’il avait vu Ariana aussi bas auparavant, mais que c’était “rare”.

“Tout ça, comme Lemme, répare ces amitiés avec des gens qui ne se soucient manifestement même pas de qui je suis vraiment en tant que personne”, sanglota Ariana. “Ils ne me voient pas. Ils ne me voient pas.”

Dans d’autres nouvelles, alors que Schwartz et Katie Maloney a parlé à Max Boyens à propos de son nouveau titre “exclusif” avec Dayna Kathan, Dayna a discuté avec Raquel Leviss.

“Bizarre tournure des événements – nous avons décidé d’être exclusifs”, a déclaré Dayna à son collègue. “Il l’a soulevé quand nous parlions l’autre soir, et ça m’a pris au dépourvu. Je ne pensais pas que nous étions vraiment encore là. Je ne sais pas, c’est juste arrivé de façon organique. Je ne sais pas , Je l’aime.”

De l’autre côté de la ville, à la mention du mot par Schwartz, Max a dit: “Que signifie exclusif? Je ne sais pas.” Katie a dit qu’elle considérait cela comme une “relation”, car Schwartz a dit qu’il pensait que la définition était “vous ne mettez pas votre saucisse dans d’autres vagins. Cela ne signifie pas que vous êtes ensemble. Cela ne signifie pas que vous êtes un élément , n’est-ce pas? “

“Ouais, exactement,” dit Max. “Non, nous sommes comme ensemble. Nous sommes … Je ne sais pas, mec! J’étais vraiment fatigué quand nous avons eu la conversation.” Il a dit plus tard à la caméra qu’il sentait que rendre les choses exclusives avec Dayna signifiait qu’il faisait d’elle une “priorité”.

“Je me soucie de toi. Si je vais à un mariage et que j’en ai un plus, je voudrais t’amener”, a-t-il expliqué. “Je pense que Dayna le prend définitivement un peu plus au sérieux, ce qui est … d’accord.”

Dayna a dit plus tard qu’elle pensait que le titre avait en fait fait reculer Max, alors elle l’a appelé et a demandé s’ils pouvaient discuter.

Aussi, Scheana Shay – qui a déjà couché avec Brett Caprioni, qui la traitait de mauvais baiser – lui a donné du fil à retordre quand il lui a dit qu’il prenait Charli Burnett sortir à un rendez-vous.

“Cela semble juste bizarre. Tu disais que tu n’étais pas attirée par elle, elle se maquillait mal”, a déclaré Scheana, incitant Brett à dire, “Maintenant tu mets des mots dans ma bouche?”

“D’après ce que je sais de vous deux jusqu’à présent, je pense que vous seriez mieux en tant qu’amis parce qu’elle est beaucoup plus jeune que vous”, a déclaré Scheana. “Et je pense que si tu vas sortir avec quelqu’un, tu as besoin de quelqu’un un peu plus mature? Pas comme un adorable petit rat de club? En tant qu’ami, je dis juste, c’est une jeune fille. Elle ne cherche rien de sérieux. Gardez votre garde. “

Brett a dit qu’il appréciait la tête haute mais voulait mieux connaître Charli. Donc, les deux sont sortis pour des smoothies, et le tout était super maladroit. Charli n’aimait pas que Brett ait tant parlé et qu’il ait élevé son ex.

Dans un geste fatal, Brett a également informé Charli de l’avertissement de Scheana, et les conséquences de tout ce gâchis seront diffusées la semaine prochaine.

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

